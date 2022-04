Zuccarello scoret da Wild snudde tung start til storseier

Den norske hockeystjernen satte inn 5-2-målet etter å ha fått pucken servert av lagkamerat Kirill Kaprizov. Da var det spilt drøye tolv minutter av tredje periode.

Kaprizov ble kampens store spiller med én scoring og tre målgivende pasninger.

Det var imidlertid Kraken som kom best i gang. Daniel Sprong og Yanni Gourde sørget for 2-0-ledelse til Seattle-laget etter halvspilt første periode. Like etter startet Wild det som skulle bli en mesterlig snuoperasjon med 1-2-målet til svenske Joel Eriksson Ek.

Samme menn utlignet til 2-2 tidlig i midtperioden, og da Kaprizov satte inn 3-2 noen minutter deretter, var snuoperasjonen fullført.

Zuccarello var på isen ved flere av Wilds scoringer, men fikk ikke notert noen målgivende pasninger.

Nordmannen passerte nylig 500 målpoeng i NHL-grunnspillet. Med fredagens scoring er han oppe i 507.

Zuccarello har allerede tatt klubbrekorden for flest målgivende pasninger i én sesong. Han er oppe i 55. Nordmannen har nå 24 scoringer denne sesongen – og dermed til sammen 79 poeng på 69 kamper.

Wild er allerede sikret sluttspillplass.

[ Zuccarello med hele tre målpoeng i ny Wild-seier ]