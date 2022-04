Rangers med tredje strake «smultring» – ikke skjedd på 49 år

Den russiske målvakten Igor Sjestsjorkin har en stor del av æren for det. Denne sesongen er 26-åringens første som den startende målvakten for New York-laget, og han har levert svært godt.

I 3-0-seieren mot Winnipeg Jets tirsdag gjorde han 31 redninger. Seieren var lagets 50. for sesongen, noe som har skjedd bare fem ganger i klubbhistorien i grunnserien.

Sjestsjorkin er også den beste målvakten i NHL med tanke på innslupne mål per kamp. Der har han 2,01, mens danske Frederik Andersen er nærmest med 2,17.

I tillegg leder han redningsprosent-statistikken med 93,6 prosent. Hovedpersonen selv hyller hjelpen han får fra forsvaret.

– Jeg blir inspirert når hele laget spiller så bra som vi gjør nå. Lagkameratene mine ser til at jeg ikke får så mange skudd på meg, sa Sjestsjorkin etter Winnipeg-kampen, ifølge Aftonbladet.

Også hovedtrener Gerard Gallant gir forsvaret ros.

– Hele laget spiller bra defensivt og det gleder meg at vi ikke bare vinner på grunn av målvakten vår.

