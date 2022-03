VIF sikret fjerdeplassen med 12-0 over Grüner – møter rival i kvartfinalen

Vålerenga gjorde kort prosess mot nabo Grüner og ga seg ikke før det sto 12-0. Med seieren sikret Oslo-laget seg fjerdeplassen og hjemmebanefordel i NM-kvartfinalen.

Daniel Sørvik, Martin Røymark, Mathis Olimb (2), Sebastian Johansen, David Booth (3), Svein Petter Falk-Larssen, Magnus Brekke Henriksen, Thomas Olsen og Colin Spaberg Olsen scoret målene i Vålerengas målfest i Grünerhallen.

Stavanger, Stjernen og Vålerenga har fordel av hjemmekamp i en eventuell sjuende og avgjørende kamp. Serieleder Stavanger Oilers valgte som ventet Ringerike, mens Sparta valgte Frisk Asker. Dermed ble det også Vålerenga mot Storhamar i den siste kvartfinalen.

– Det blir interessant og et klassisk møte i kvartfinalen mot Vålerenga. Vi skal være klare, sa Storhamar-trener Anders Gjøse til TV 2.

– Vi valgte Frisk Asker foran Storhamar først og fremst fordi vi har spilt de siste 120 minuttene mot Storhamar uten å ha scoret ett eneste mål, sa Sparta-trener Sjur Robert Nilsen.

Første kvartfinale i en best-av-sju-serie spilles søndag 13. mars.

Semifinalene avvikles fra 28. mars, mens første NM-finale åpnes 18. april.

Stjernen rappet seriesølvet fra Sparta

Før siste serierunde lå Sparta an til å ta andreplassen, men med torsdagens resultater glapp den til lokalrivalen fra Fredrikstad.

Storhamar tok ledelsen ved Martin Rønnild midtveis i annen periode. Samme mann, som kommer fra Fredrikstad og er oppfostret i Stjernen, satte 2-0 på et flott håndleddsskudd. Eskild Bakke Olsen økte til 3-0 i et overtallsspill i avslutningsperioden.

Nybakt seriemester Stavanger Oilers fikk en flott start i bortekampen mot Lillehammer. Andreas Klavestad sendte gjestene foran, mens Thoms Berg-Paulsen økte til 2-0. Teemu Vuorisalo reduserte før Stian Nystuen gjorde 2-2. Christian Fosse la på 3-2 i hjemmelagets snuoperasjon. Backen Fosse var også frampå tidlig i tredje periode og styrte inn 4-2.

Stjernen måtte vinne borte mot Frisk Asker, men mot spillets gang ga Mikael Dokken vertene 1-0 i første periode. Kevin Davies utlignet til 1-1 i midtperioden, og gjestene fikk endelig uttelling for sitt spillemessige overtak. De hadde et voldsomt trykk og vant skuddstatistikken 21-10 og 18-10 i de første to periodene. Det endte til slutt med en sterk 6-1-seier.

Ringerike slo Manglerud Star 3-2 etter forlengning.

Mens de åtte beste lagene skal ut i kvartfinaler, må Grüner og Manglerud Star ut i kvalifisering til eliteserien. Der deltar også Comet og Narvik i en serie som spilles over tre hjemme- og tre bortekamper.

