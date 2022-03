MS-gutta ok fornøyd tross komfortabel VIF-seier: – Vi gjør egentlig en god kamp

Vålerenga hadde få problemer mot tabelljumbo Manglerud Star da de vant 3-0 hjemme. David Booth, Svein Petter Falk-Larssen og Kalle Ekelund sto for målene. Vålerenga ligger på 4.-plass i ligaen med 72 poeng.

– Vi gjør egentlig en god kamp, der vi kanskje ikke kommer til de største sjansene fremover, men har relativt god kontroll på Vålerenga i fem mot fem. Vi har noen individuelle feil som ødelegger og mye boxplay som gjør at vi ikke helt kommer inn i kampen offensivt, sier keeper Ole Martin Furseth til Dagsavisen og fortsetter:

– Jeg føler vi gjør mte rett defensivt, og at samspillet i egen sone har fungert bedre og bedre de siste kampene. Selv omd et blir mye skudd rydder vi bra unna og gjøre jobben foran mål slik at vi keepere får mye lettere arbeidsforholde. Backene kriger bra og rydder unna på returene, så jeg håper og tror vi er på rett vei inn mot kvaliken som kommer om litt.

Det tror også kaptein Joachim Engebråten Hermansen.

– Vi spiller egentlig ikke så verst, selv om det blir tap. I fem mot fem gjør vi en god jobb, men vi tar nok en gang for mange unødvendige utvisninger. Det gjør at vi gir dem alt momentum og at vi får null flyt og aldri kommer helt inn i kampen, sier han til Dagsavisen.

I de resterende kampene slo Frisk Asker Grüner 6-3, mens Ringerike Panthers vant 4-2 over Lillehammer hjemme. Stavanger Oilers fikk det tøft borte mot tabelltoer Sparta torsdag, men et mål tre minutter før slutt sikret 4-3 seier. Storhamar vant 5-2 mot Stjernen.