Petter Thoresen går av som landslagstrener etter VM

Det opplyser Norges Ishockeyforbund i en pressemelding. Thoresen har vært landslagstrener siden 2016, og han skal lede Norge i sitt femte VM som trener. Etter det er det slutt.

«Partene har den siste tiden vært i dialog om en forlengelse, der NIHF har tilbudt Petter Thoresen forlengelse av avtalen som landslagstrener med et år, frem til og med VM 2023. Thoresen har i dag meddelt NIHF at han takker nei til denne forlengelsen, og dermed gir seg som landslagstrener når inneværende avtale går ut etter VM 2022 i Finland», skriver forbundet.

NIHF opplyser at de framover skal legge trenerkabalen for herrelandslaget for de neste årene.

[ MS-forsvaret sto imot, og sikret tre poeng mot Grüner: – Det kjennes stabilt ]