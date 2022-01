To nye kamper i eliteserien i ishockey utsatt – M/S rammet

Kampen mellom Sparta Sarpsborg og Manglerud Star er utsatt til 15. februar grunnet fortsatt smitte/sykdom hos Sparta, opplyser Norges Ishockeyforbund på twitter.

Også torsdagens oppgjør mellom Stavanger og Ringerike er utsatt. Der er det smitte hos Ringerike som er årsaken, opplyser Stavanger Oilers på sin nettside. Den kampen har blitt satt opp på ny 22. februar.

Eliteserien i ishockey har slitt voldsomt under pandemien, og en rekke kamper er skjøvet på den siste tiden.

Sportssjef i Norges Ishockeyforbund Petter Salsten fortalte tidligere denne uken til NTB at norsk ishockey prioriterer sluttspill framfor seriespill.

– Det å sette ligaen på pause har vi vurdert som lite fornuftig foreløpig. Det medfører bare at det definitivt ikke blir spilt kamper. Og igjen, kamper har vi hatt for lite av, så vi ønsker å spille det vi kan. Vi har hatt et håp om å få spilt alle kampene, men som alle skjønner, begynner det å gå tomt for dager, sa Salsten.

