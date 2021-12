Vålerenga-profil ute for sesongen: – Veldig synd

Det melder TV 2.

– Han skal opereres nå, og vil være ute resten av sesongen. Forventet retur til idretten er om seks måneder, så det får vi ikke gjort noe med dessverre. Det er veldig synd, for han er en veldig viktig spiller for Vålerenga, og han har spilt bra denne sesongen. Jeg vil ikke gå inn på hva slags skade det er snakk om, men han vil ikke kunne spille på et halvt år, sier VIF-lege Anine Nordstrøm til TV 2, som erfarer at det altså dreier seg om en kneskade.

Sportssjef Frikk Juell sier til kanalen at det er «forferdelig trist» å miste nøkkelspilleren resten av sesongen.

