Ishockey: Larsen ferdig som Vålerenga-trener

Vålerenga tapte 2-4 borte mot Ringerike torsdag, og etter kampen ble Larsen fratatt ansvaret for ishockeyklubben.

– Det stemmer at jeg ikke lenger er hovedtrener i Vålerenga. Jeg hadde håpet at jeg ville få mer tid til å få oss på rett spor og er overrasket over at jeg ikke fikk mer tid. Men hvis du ikke har tillit hos ledelsen så er man kjørt i den bransjen her, sier Larsen til TV 2.

Larsen tok over laget foran årets sesong og fikk dermed kun 21 kamper som hovedtrener. Laget ligger på 4.-plass i eliteserien med 37 poeng, og har elleve poeng opp til Stjernen på tabelltopp.

[ Lindströms tøffe VIF-dom: – Under middels (+) ]

Elsker du oslosport? Følg oss enda tettere enn før i vårt nyhetsbrev!