Nå skal fortet reises

Før denne ukas hjemmekamper mot Storhamar (seier etter straffer) og Grüner (lørdag) har seriefavoritt Vålerenga spilt fem matcher på nye uåpnede Jordal Amfi. I beste fall kan resultatene beskrives som varierende. Det åpnet bra med en trepoenger mot Frisk Asker etter at hjemmelaget snudde kampen til sin fordel i løpet av fire hektiske sluttminutter. Etter denne vitamininnsprøytningen har man derimot gått på fire strake tap. Riktignok har Vålerenga fått med seg ett poeng i tre av kampene, men resultatene på hjemmebane er langt under det som forventes.

I sesongens første kamper har lampa bak motstanders keeper blitt tent 12 ganger, om man teller med Jørgen Karteruds annullerte scoring mot Stavanger sist er tallet 13. Uansett gir dette et snitt på 2,4 tellende mål pr hjemmekamp. Heller ikke helt i tråd med forventningene laget ble gitt før sesongen.

Aperopet slo på tråden til Shampo for å høre hva han mener:

– Alt for dårlig, sier assistenttrener Espen Knutsen og utdyper: Resultatene på Jordal har hittil vært skuffende med fem spilte og fire tapte. Jordal skal være et fort hvor vi vinner de aller fleste av matchene vi spiller. Vi føler vi har ført flere av kampene, men ikke vært giftige nok og produsert alt for lite mål i forhold til spill og antall skudd. – Vi har en regel som sier at vi ikke skal slippe inn mer enn to mål pr kamp. Dette er vanskelig å få til hver gang vi spiller, og vi må score mer enn 2,4 om vi skal være et lag som vinner jevnt og trutt, forteller Knutsen.

– Skuddprosenten har vært for dårlig og vi kan blir bedre i overtall, sier han. Tallene gir ham rett. Uttellingen pr skudd viser at Vålerenga har tredje dårligst skuddprosent og statistikken for overtall er ikke mye bedre. Her kan man finne trøst i at overtallet til serielederne er enda svakere.

Heldigvis finnes det også bortekamper! Landet rundt har Vålerenga levert godt med et snitt på to poeng pr kamp, mot de 1,2 poengene hentet inn pr hjemmekamp. Kombinerer man resultatene finner man Vålerenga i en klynge bestående av seks lag som jakter på serieleder Stjernen.

Men nå skal altså fortet åpnes, og på lørdag er det offisielt i byderbyet mot Grüner. Ammunisjonen Knutsen og hovedtrener Kenneth Larsen trenger for å kunne forsvare fort Jordal er i arsenalet. For trenerteamet handler det nå om å finne de optimale rekkekombinasjonene og å få tilbake spillere som for tiden sliter med skader.

– Vi trenger to rekker som produserer. Så får de to andre rekkene være mer defensive. Men foreløpig har vi ikke klart å sette sammen to rekker som produserer jevnlig i hver match, sier den tidligere NHL-stjernen, og forteller videre at dette er noe det jobbes hardt med å løse.

Om skadene: – Med fire mann ute, og en begrensning i hvor mange vi kan ta opp, tynnes det ut i rekkene, sier Shampo og fortsetter. - Men vi bruker ikke skadene som en unnskyldning da dette rammer alle lag.

Finstad, Lalande og Taimi forventes tilbake i midten av november. Jonas Oppøyen, som sliter med en hjernerystelse, er ute på ubestemt tid. Er han ikke i bedre form innen juletider, vil man måtte vurdere å hente inn en erstatter. Inntil da krysser Knutsen og resten av klubben fingrene for at den svært populære spilleren blir frisk og igjen kan entre isen hvor han scoret Vålerengas første mål, første gang nye Jordal Amfi åpnet.

Skulle Vålerenga finne hjemmeformen nå kunne ikke timingen vært bedre. Grunnet bryte-VM på Jordal har laget spilt mer enn dobbelt så mange kamper borte som hjemme. 5 av 6 kamper for Vålerenga i november spilles på Jordal Amfi. Desember er ikke fryktelig ulik med 4 av 6 kamper på hjemmebane. Med god form og gode resultater betyr det poeng, mange poeng.

Nye Jordal Amfi er bygget, nå skal fortet reises.

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag

