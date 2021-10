Straffetap for Vålerenga

Kampen var den tredje strake som gikk til minst overtime for Vålerenga: forrige lørdag ble det straffeseier over Frisk etter 6-6 etter full tid, før de slo Stjernen 3-2 etter overtime torsdag.

Storm Mørk-Karlstad scoret sitt første mål i Vålerenga-trøya da han sendte VIF i ledelsen etter 19 minutter. Mørk-Karlstad var på alerten etter at Colin Spaberg Olsen bommet på et skuddforsøk og lurte pucken i mål fra to meters hold.

Hans Jakobsson utlignet etter 28 minutter. Svensken kom alene med Steffen Søberg og lurte pucken mellom beina på målvakten. Flere mål ble det ikke i ordinær tid. Det ble heller ikke scoret mål i den fem minutters lange overtime-perioden. Dermed var det duket for straffer.

Lørdag så det lyst ut da Stefan Espeland scoret på VIFs første straffe i straffeslagskonkurransen, samtidig som Sparta bommet på sine to første. Så utlignet Hans Jakobsson til 1-1, samtidig som Mika Partanen og Thomas Olsen bommet. Det gjorde også Jørgen Karterud, og da Emil Lundberg scoret på Spartas fjerde, måtte Tobias Lindström score for å holde liv i straffekonken.

Kapteinen gikk to store buer med pucken før han skulle skyte straffeslaget. Forsøket gikk i stolpen og ut.

Tapet gjør at nevnte Sparta går forbi VIF på tabellen. Oslo-laget er nå nummer fem med 21 poeng etter 12 kamper. De hadde vunnet tre strake kamper før lørdagens tap, et lag de også tapte for tidligere denne sesongen (1-2 i Jordal amfi).

KAMPFAKTA

Fjordkraft-ligaen

Sparta-Vålerenga 2-1 (0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0)

Mål: 0-1 Storm Mørk-Karlstad (Colin Spaberg Olsen) 18.54, 1-1 Hans Jakobsson 28.06.

Skudd på mål: 14-27.