NHL i tall – dette venter Zuccarello og co. i den nye sesongen

1: Tampa Bay Lightning gikk helt til topps i sluttspillet og vant Stanley Cup sist sesong – for annet år på rad. Florida-laget drømmer om å bli det første med tre strake titler siden New York Islanders’ storhetstid på starten av 1980-tallet.

2: Februardatoen da NHL settes på pause for at spillerne skal kunne delta i OL. Grunnserien gjenopptas 23. februar. NHL-spillerne gjør comeback i Beijing-OL etter å ha stått over i Pyeongchang i 2018.

5,80: Oddsen hos Norsk Tipping på at Colorado Avalanche blir Stanley Cup-mester. Denver-laget er oddsfavoritt foran Tampa Bay Lightning (7,20) og Vegas Golden Knights (7,80).

8: Antallet nordmenn som har spilt i NHL. Mats Zuccarello har klart flest kamper med 702 totalt i grunnserie og sluttspill. Etter ham følger Espen «Shampo» Knutsen, Ole-Kristian Tollefsen, Andreas Martinsen, Patrick Thoresen, Jonas Holøs, Anders Myrvold og Bjørn «Botta» Skaare.

10: Antall sesonger på rad der Buffalo Sabres har misset sluttspillet. Laget regnes som et av NHLs svakeste på 2000-tallet.

30: Siste dato for en eventuell sjuende finalekamp i NHL-sluttspillet neste år. Da snakker vi om juni måned.

32: Vestkystlaget Seattle Kraken blir NHL-hockeyens 32. lag. Klubben fikk grønt lys i desember 2018 og har siden forberedt seg på oppstart i sesongen som starter natt til onsdag norsk tid.

35: Antall målpoeng Mats Zuccarello noterte seg for i den koronaamputerte 2020/21-sesongen. Han scoret 11 mål og slo 24 assists på 42 kamper.

44: Alderen til den slovakiske giganten Zdeno Chara og antall kamper til han slår rekorden for flest NHL-kamper for en back. 205 centimeter høye Chara er tilbake i New York Islanders og står med 1608 kamper i ligaen. Rekorden for en back har Chris Chelios med 1651.

49,1: Mats Zuccarellos uttellingsprosent i straffeslagkonkurranser. Med det er han nummer fire på NHL-listen over dem som har minst 50 forsøk i «shootout». Zuccarello har satt 27 av 55 straffer.

51: Antall seirer som Vegas Golden Knights gjorde i sin suksessesong i debuten i 2017/18. Laget var nær ved å gå hele veien i sluttspillet, men ble stoppet av Washington Capitals i Stanley Cup-finalen. Kraken bør kjenne presset.

82: Antallet runder i grunnserien i NHL. Det er tilbake til normalen etter to forkortede koronasesonger.

105: Målpoeng signert Edmonton Oilers-stjernen Connor McDavid forrige sesong. Han vant poengligaen suverent, 21 poeng foran nærmeste konkurrent, med sine 33 mål og 72 assists.

1312: Antallet grunnseriekamper i NHL kommende sesong etter utvidelsen til 32 lag. Det er flest i historien. OL-oppholdet gjør at grunnserien spilles helt til 29. april, mens sluttspillet starter 2. mai.

123.691.000: Den svenske backstjernen Erik Karlssons lønn i San Jose Sharks denne sesongen i kroner. Det gjør ham til NHLs best betalte spiller i 2021/22. Til sammenligning tjener Mats Zuccarello 64 millioner kroner kommende sesong.

