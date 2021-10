VIF-treneren skuffet tross seier: - Er ikke fornøyd med kampen

Seieren lørdag var VIFs andre på rad og deres fjerde på de fem siste kampene. Nå er VIF nummer fem med 18 poeng. Det er seks poeng opp til serieleder Stjernen, som vant 4-0 over Sparta.

- Jeg er ikke fornøyd med kampen. Det er alt, alt for rotete fra vår side, sier trener Kenneth Larsen til Dagsavisen.

- Vi har møtt MS og Grüner i to av de fem siste, så jeg tenker ikke helt at vi har vunnet fire av de siste fem. Det er bra det, men vi har veldig mye å jobbe med.

- At vi scorer seks er bra, men å slippe inn seks er elendig. Det er ikke sånn vi vil fremstå. Vi virker litt ustrukterte i det defensive spillet. Akkurat hva det er som gjør at vi slipper inn seks, vet jeg ikke. Vi må tilbake til tegnebrettet, sier Thomas Olsen, som scoret på den avgjørende straffen.

Målrikt

Etter ordinær tid er 12 scorede mål i en VIF-kamp det meste siden de tapte 5-7 for Lillehammer for nærmere tre år siden! VIF har hatt 12 mål i en kamp flere ganger de siste årene, men vi må langt tilbake for å finne sist gang det ble scoret mer enn 12 mål. Det var da de slo Tønsberg 8-6 i en heseblesende kamp i den femte serierunden i 2013!

- En trener er aldri fornøyd med å slippe inn så mange mål. Vi ser så rotete ut. Vi må spille bedre forsvar. Heldigvis var ikke de så gode i forsvar heller. Jeg er ikke fornøyd med at det blir scoret 12+ mål i en Vålerenga-kamp, sier Larsen bestemt.

Mathis Olimb var ikke like krass som treneren.

- En publikumskamp, for å si det sånn. Vi har mye bra offensivt spill, men ikke like bra defensivt. At vi vinner på straffer etter å ha vært under flere ganger er veldig deilig.

Positive – masse mål, selv om vi havner under, så klarer vi å finne spillet vårt og snu kampen og dra hjem seieren. Resultatet bra, masse positivt i kampen og. Må snøre igjen defensivt og bli mye hele uten puck.

Massevis av mål

Det var tidlig tydelig at dette skulle bil en målrik kamp – det sto 1-0 til Frisk etter 79 sekunder og 2-0 etter sju minutter. Etter 19 minutter og 22 sekunder sto det 3-3!

- Jeg var nær ved å ta timeout på 0-2, men så scorer vi like etter at de setter inn 2-0. Så får vi powerplay og scorer igjen, og da er vi gode. Så får de 3-2, og da jager vi bra. Det er fortjent at vi scorer 3-3, men vi taper for mange dueller, sier Larsen.

Den andre perioden var to minutter gammel da VIF gikk opp i 4-3 etter scoring fra Pontus Finstad, som kom fra Manglerud før sesongen. Bare sju minutter senere sto det 5-5 etter en rask utligning fra Frisks Magnus Geheb, samt scoringer fra VIFs Mika Partanen og Viktor Granholm.

- Vi prøver å bytte inn Steffen Søberg på keeperplass, men det hjalp ikke veldig mye. Det var en liten periode vi var veldig gode, og da scorer vi. Men vi er for sløve defensivt, sier Larsen om midtperioden.

Seier på straffer

Den tredje perioden var sju minutter gammel da Frisk gikk opp i 6-5, men bare tre minutter senere utlignet VIF til 6-6 ved Partanen, som noterte seg for to scoringer og en assist i kampen.

- De ledet 6-5 og hadde et powerplay, og da begynte tiden å renne litt ut. Så klarer vi å score i det utvisningen er over. Det var ekstremt deilig. Begge lag hadde vel en del bra muligheter på tampen, men uten hell, sier Larsen om tredje periode.

Flere mål ble det ikke i ordinær spilletid, og dermed ble det overtime. Der ble det heller ingen scoringer, og derfor skulle det hele avgjøres på straffeslag. Hvert lag bommet på sine tre første forsøk før Thomas Olsen scoret for VIF. Og da Eskil Wold bommet på Frisks femte, kunne VIF-gutta strekke hendene i været for seier.

- Det var veldig deilig å sette straffa og sørge for at vi får to poeng og ikke ett. Det var viktig, sier Olsen selv.

- Vi var best i 3 mot 3 i overtidsperioden der, men klarer ikke å score. På straffer kan det jo gå begge veier. Jeg er ikke veldig fornøyd med kampen, som sagt, men veldig deilig å vinne, sier Larsen.