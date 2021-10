Treningskampen åpnet jevnt med to scoringer til hvert av lagene. Zuccarello var delaktig i begge målene. Deretter tok Minnesota føringen i midtperioden med nok et Zucca-målpoeng.

I siste periode ble det derimot tøft for Zuccarello og co. Colorado utlignet etter åtte minutter før de tok ledelsen drøyt tre minutter før slutt. Colorado gjorde så 6-4 på åpent mål et minutt før slutt.

NHL-sesongen starter 12. oktober.

