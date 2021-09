Stjernen kjørte over Manglerud Star – Sparta holder tabelltoppen

Dermed holder Sparta serieledelsen i eliteserien ishockey poenget foran naboen Stjernen. Lillehammer er tre poeng bak lørdagens motstander.

I Oslo sendte Håkon Stormli gjestene fra Fredrikstad i ledelsen med fire minutter igjen av 2. periode. Riley Brace rakk å doble ledelsen før lagene gikk til siste pause.

Patrick McKenna Newell og Jonathan Hermansson sørget med hvert sitt mål for at Stjernen ledet 4-0 med ni minutter igjen på kampuret. Steffen Thoresen reduserte drøye minuttet senere, men Stormli og Philip Lyngsmo Hansen sikret 6-1-seier til Stjernen.

Jakobsson avgjorde

På Lillehammer tok hjemmelaget ledelsen allerede før to minutter var spilt da Frank Gymer fant veien forbi keeper. Kristian Jakobsson utlignet for Sparta 37 sekunder etter første pause.

Derifra ble det 39 målløse minutter i Kristins Hall, og spilleforlengelse måtte til for å skille lagene. Her var Jakobsson igjen tidlig frampå og sørget for at Stjernen fikk med seg ekstrapoenget hjem til Fredrikstad.

Vålerenga vant

Lørdag møttes også Stavanger Oilers og Vålerenga, og det endte med 2-0-seier til gjestene fra Oslo. Mika Partanen scoret ledermålet allerede etter 3.30 minutter. Tommi Taimi sto for målgivende, og 13 minutter ut i perioden var det han som doblet ledelsen, denne gang etter målgivende fra Partanen.

Flere mål ble det ikke i Stavanger, og Vålerenga er på 4.-plass i serien, fire poeng bak Sparta, mens Oilers holder 6.-plassen ytterligere to poeng bak, men med en kamp mindre spilt.

