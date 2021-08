OL-billetten i spill for Norge: «Shampo» bekymret før skjebnekampen

Søndag avgjøres Norges OL-skjebne. Da tar norske iskrigerne imot et formsterkt dansk ishockeylag på nye Jordal Amfi. Med seier sikrer Norge sin fjerde strake OL-deltakelse, men Knutsen advarer dem som allerede har innkassert Beijing-billetten.

– Jeg så kampen Danmark mot Slovenia. De kjørte jo over Slovenia. Jeg synes danskene er et sterkere lag enn det norske. Det er vel 60/40 i favør Danmark, sier den tidligere NHL-proffen til NTB.

Knutsen, som selv fikk ett OL under beltet i løpet av landslagskarrieren, tror mye må gå Norges vei dersom det skal bli nok et OL for de norske iskrigerne.

– Jeg er litt bekymret. Jeg tror alt skal klaffe for at Norge skal slå dem. Det er hjemmebane, noe som taler litt for Norge, men jeg synes Danmark har et sterkere lag, konstaterer han.

Den tidligere Vålerenga-treneren mener det blir særlig viktig å unngå unødvendige minutter i utvisningsboksen.

– Norge må holde seg langt unna utvisningsboksen. For i overtallsspillet er Danmark fryktelig gode. Jeg tror det blir nøkkelen.

Kampen spilles 16.00 søndag. Det er ventet snaut 2500 tilskuere på plass i nye Jordal. Det er maks kapasitet grunnet strenge koronarestriksjoner.

[ Olimb-brødrene glitret i norsk hockeyfest – naboduell om OL-spill venter ]