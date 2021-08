«Grønt lys» for Zuccarello før avgjørende OL-uke

– Mats ønsker å spille. Vi ønsker at han spiller. Det er vår avtale med spilleren uavhengig av situasjon med NHL, IOC (Den internasjonale olympiske komité) og IIHF (Det internasjonale ishockeyforbundet), sier Kristoffer Holm til NTB.

Han er assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund.

Det har oppstått en konflikt rundt spillere som Zuccarello. Spillerorganisasjonen NHLPA oppfordret sine medlemmer til ikke å delta i OL-kval-turneringene. Bakgrunnen er at NHLPA ikke vil betale for en ekstra koronaforsikring. Denne skal dekke opp for lønn om spillere må stå over NHL-kamper som følge av smitte under OL-kval-spillet.

NHL-klubbene har gitt beskjed om at de ikke vil utbetale lønn om spillere blir koronasyke under perioder med OL-kvalifisering. Denne betente saken skal ha blitt løst søndag kveld ved at IIHF dekker forsikringene. Dette melder den anerkjente ishockeyreporteren Larry Brooks via Twitter. Han jobber for New York Post.

Norge møter Sør-Korea (torsdag), Slovenia (fredag) og Danmark (søndag) i OL-kvalifiseringen. Bare gruppevinneren får spille i vinterlekene i Beijing i februar.

Det er åpnet for opp til 2500 tilskuere per kamp på Jordal Amfi i kvalifiseringen.