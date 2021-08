Svensk NHL-eventyr over: Lundqvist avslutter karrieren

Lundqvist bekreftet nyheten på en pressekonferanse i Göteborg fredag.

– Ishockeyen har gitt meg utrolig mye som spiller, men også uhørt mye som menneske. Det er mange ting jeg kommer til å ta med meg, sa 39-åringen.

Han spilte alle sine 887 kamper i NHL for New York Rangers mellom 2005 og 2020. Lundqvist ble en legende i klubben, som han forlot i fjor til fordel for Washington Capitals. Men det ble aldri spill i den amerikanske hovedstaden.

I desember fortalte Lundqvist at han hadde en hjertefeil. Den ble fikset etter en operasjon på nyåret, men et comeback på isen kom aldri.

– Å legge opp gir meg selvfølgelig mange tanker og følelser, sa keeperveteranen fredag.

Lundqvist vant OL-gull med Sverige i 2006, og elleve år senere ble han også verdensmester med «Tre Kronor».

