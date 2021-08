Norsk hockeytalent fikk kontrakt med NHL-klubb – går i «Shampos» fotspor

Det bekrefter både den amerikanske klubben og det norske stortalentet selv mandag kveld.

Dermed følger Holm i fotsporene til Espen «Shampo» Knutsen og Ole Kristian Tollefsen, som begge har spilt for Blue Jackets tidligere.

19-åringen ble draftet av NHL-klubben i fjor. Det ga Blue Jackets rettighetene til å signere Holm i løpet av de tre neste årene. Nå er kontrakten på plass.

Beæret

– Jeg er veldig glad og beæret over å offentliggjøre at jeg har signert min første NHL-kontrakt med Blue Jackets, skriver hockeytalentet på sin Twitter-konto.

Avtalen som nå er inngått strekker seg over tre sesonger.

Holm spilte deler av forrige sesong på lån i Manglerud Star, før han akslet drakten til Cleveland Monsters i AHL. I den amerikanske klubben ble det 16 kamper og fem målpoeng.

19-åringen fikk A-landslagsdebuten for Norge i oppkjøringen til årets VM i Latvia. Han fikk også plass i den endelige troppen til mesterskapet. Så langt har det blitt seks kamper med flagget på brystet.

Tollefsen som mentor

Backen, som reiste til USA allerede som 16-åring for å satse på ishockey, sa i et intervju med sin nye klubbs nettsider for en tid tilbake at tidligere Blue Jackets-spiller Ole Kristian Tollefsen har vært hans mentor.

– Han har vært fantastisk. Jeg er veldig heldig som har han ved min side. Han sender meg tekstmeldinger fra tid til annen og spør hvordan det går. Han ser også noen av kampene mine, og forteller hva jeg kan gjøre bedre og hva jeg gjør bra, sa 19-åringen.

I det samme intervjuet snakket tidligere landslagskaptein Tollefsen varmt om Holm.

– Han er bestemt, holder seg i god form, han er en treningsfreak, så han gjør alle de riktige tingene for å bli en hockeyspiller, sa han.

Tollefsen spilte 163 NHL-kamper i sin karriere. Han representerte Blue Jackets i fire sesonger i perioden 2006 til 2009. Deretter skapte skader problemer.

