Ask bytter jobb i klubben og blir leder for etableringen av Vålerenga Topphockey, skriver klubben på sine nettsider.

Det betyr at han ikke lenger skal stå i spillerboksen sammen med Roy Johansen under A-lagets kamper, der han har vært assistenttrener den siste sesongen.

– Morten er en stor ressurs for klubben, og da særlig for de yngre spillerne. Vi startet sist sesong jobben med å etablere Vålerenga-topphockey. Vålerenga topphockey skal være vår utviklingsinstitusjon, der vi i samarbeid med Wang toppidrett og Vålerenga bredde skal skape et topp utviklingsmiljø for unge satsende. Det er fortsatt en del jobb utestående og vi har gjennom året sett at Morten er en ressurs på dette området, forteller sportssjef Frikk Juell.

“Vålerenga Topphockey” har som ambisjon å spisse utviklingen av nye talenter. Han skal samarbeide om dette med Anders Blegeberg og Kristian Gilbert fra WANG Toppidrett der mange av talentene har sin skolegang.

– Dette var noen jeg diskuterte med klubben allerede høsten 2021, og dette er noen jeg kjenner jeg brenner for, sier Morten Ask, som har nesten 400 A-kamper for Vålerenga og også har spilt profesjonelt i USA, Sverige og Finland.