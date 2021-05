Nesten 9.000 på tribunen da Zuccarello vant i Las Vegas: – Har savnet det veldig

– Det jeg har savnet mest denne sesongen er å spille foran publikum. Nå har det åpnet litt for fans, og det er bra. Det blir viktig for oss i sluttspillet og på hjemmekampene våre, sier Zuccarello til NTB.

Det var 8.683 tilskuere på plass i gamblingbyen Las Vegas for å se Wild vinne 1-0 etter spilleforlegning. Det var halvparten av hva arenaen har plass til.

I Las Vegas trenger man ikke lenger bruke munnbind hvis man er vaksinert, noe som var tydelig å se blant tilskuerne. Så mange tilskuere som Zuccarello og co. spilte foran søndag, har de ikke spilt for denne sesongen.

Må gi jernet

– Sesongen har vært annerledes, men jeg tenker ikke så mye på det. Det viktigste nå er at vi får spilt ferdig kampene og gjennomført sesongen. Vi må gi jernet 100 prosent de neste kampene, sier den norske NHL-proffen.

Wild har et godt utgangspunkt foran det neste oppgjøret natt til onsdag norsk tid. Også den kampen går i Las Vegas.

Zuccarello og lagkameratene endte på 3.-plass i NHLs vestre divisjon med 40 seirer og 16 tap.

Nordmannen noterte seg for elleve mål og 24 målgivende pasninger på 42 kamper i grunnserien, et poengsnitt på 0,83 poeng per kamp. Det ga 63. plass blant rundt 700 spillere.

– Det har vært en brukbar sesong for min del. Jeg er ikke så opptatt av egne prestasjoner og måler ikke mine sesonger opp mot hverandre, sier han.

Taus om framtiden

NHL-proffen er videre knapp om fremtiden. Kontrakten med Minnesota går ut etter 2024-sesongen. Da er han 37 år.

– Jeg tar en kamp om gangen. Nå spiller jeg for Minnesota og er opptatt av å gjøre det best mulig med laget og mine lagkompiser. Tiden vil vise hva som skjer videre etter at kontrakten min går ut.