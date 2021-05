Ishockeylandslaget yppet seg mot Sverige

Grunnet norske innreiserestriksjoner er hele oppkjøringen lagt til København, med to turer over sundet til Malmö for å møte Tre Kronor, i Norges to første landskamper siden februar i fjor.

Akkurat som i mandagens 2-5-tap fikk Norge en kjempestart, denne gang med scoring før det var spilt ett minutt. Aggressiv forechecking førte til at svenskene slet med å spille seg ut. Viktor Lööv prøvde å dempe en tversoverpasning fra Malte Strömvall med skøyta, men pucken spratt rett til Tommy Kristiansen, som omsatte gaven i 1-0-ledelse.

Thomas Valkvæ-Olsen og Emil Lilleberg scoret nye ledermål, begge på pasning fra Kristiansen, men hver gang utlignet svenskene like etter.

Det sto 3-3 etter to perioder, men snaut midtveis i den siste tok Sverige ledelsen for første gang ved Andreas Wingerli.

Norge hadde store sjanser til utligning i overtall, men vertene punkterte i stedet kampen i et power play. Tommy Kristiansen, som var Norges store spiller, hadde et skudd i krysset og ut på tampen.

Kampfakta

Sverige – Norge 5-3 (2-2, 1-1, 2-0)

Mål:

1. periode: 0-1 (0.58) Tommy Kristiansen, 1-1 (6.37) Nils Lundkvist (Oscar Lindberg, Jonatan Berggren), 1-2 (10.14) Thomas Valkvæ-Olsen (Kristiansen, Jonas Holøs), 2-2 (16.55) Fredrik Olofsson (Emil Sylvegård, Jonathan Pudas). Skudd: 5-9.

2., periode: 2-3 (34.44) Emil Lilleberg (Kristiansen, Tobias Lindström), 3-3 (36.04) Jesper Frödén (Berggren, Andreas Wingerli). Skudd: 5-15.

3. periode: 3-4 (49.16) Wingerli (Philip Holm), 3-5 (57.13) Markus Ljungh (Max Friberg). Skudd: 3-8. Totalt: 13-32.

Utvisninger: Sverige 3 x 2 min., Norge 4 x 2 min.

Kampen er ledd i oppkjøringen til VM i Latvia. Sverige vant 5-2 i lagenes første møte mandag.