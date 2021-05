Vålerenga kastes ut av Jordal i tre uker på grunn av bryte-VM

Perioden det gjelder er fra 25. september til 15. oktober. Det betyr sannsynligvis at sju-åtte kamper må flyttes til en annen arena, skriver TV 2.

Vålerenga kunne endelig ta i bruk Jordal 20. oktober i fjor, men med bare 200 tilskuere. Sesongen ble kraftig amputert på grunn av koronapandemien.

Det har vært mange utfordringer for laget rundt byggingen av nye Jordal Amfi. Laget skulle spille én sesong i en annen arena og ta i bruk Jordal foran 2018/19-sesongen, men forsinkelser gjorde at ventetiden varte i over tre år.

– Det å flytte ut i tre uker midt i sesongen er langt fra optimalt. Det gir oss sportslige, praktiske og økonomiske utfordringer, sier daglig leder i VIF, Jon Thore Thorstensen, til TV 2.

Det er Oslo kommune som eier Jordal Amfi, og kommunen har leid den ut til Norges Bryteforbund, som er arrangør av bryte-VM.

[ 45.000 tilskuere og utøvere fra 100 land kommer til bryte-VM i Oslo (+) ]