NHL-regler skal gjelde i norsk og svensk ishockey fra neste sesong

Dommersjef Geir Thomas Olsen i Norges Ishockeyforbund bekrefter overfor nitten.no at NHL-reglene også skal benyttes i Norge – med noen nødvendige endringer.

– Vi skal inn på denne regelboken, ja. Vi ønsker å justere den minst mulig, men noe må det bli. Jeg mener dette er veldig positivt, sier Olsen til nitten.no.

Tidligere denne uken kom nyheten om at også SHL og Allsvenskan skal tilpasse seg regelverket til NHL.

Regelen om at trenerne kan utfordre situasjoner som mål og utvisninger, såkalte «coach’s challenge» vil ikke tas med i det norske reglementet.

– NHL og SHL kan nok kjøre 99,9 prosent likt, men vi er ikke teknisk rigget for «coach’s challenge» i dag. Det går på fasiliteter, ressurser og antall kameraer, forklarer Olsen.

Forankring

Planene skal forankres på det internasjonale ishockeyforbundets (IIHF) kongress i juni, men alt tyder på at det felles regelverket går gjennom. En NHL-regel som ble mye omtalt i svensk media mandag, er at man nå vil kunne gi kun fem minutter for en slåsskamp der to stykker deltar aktivt og ikke nødvendigvis matchstraff.

– Det er ikke sånn at det blir lov å slåss. Det eneste NHL jobber for, er å få det bort. Jeg tror heller ikke det vil bli mer slåssing av dette her. Det ligger noen setninger i den regelen som sørger for at du vil få din straff uansett, forklarer Olsen, som mener at det for spillernes del ikke vil bli veldig mye nytt å sette seg inn igjennom sommeren, men mer for kamplederne, personell på bakrommet og i de ulike komiteene.

Som fotball

Ishockey vil tenke som fotballen og ha ett regelverk for sporten likt over hele verden. De siste sju-åtte årene har SHLs dommersjef Tomas Thorsbrink diskutert sammen med personer fra det svenske ishockeyforbund på hvordan man skal gjøre det mulig.

– En svensk spiller har i dag ett sett regler for Sverige. Så har han andre regler hvis han spiller i CHL (mesterligaen), og i landslaget Tre Kronor er det en tredje type regler, sier han.

Fra og med neste sesong kan det bli ett sett regler uansett om du spiller i SHL, Finland, KHL, NHL eller på landslaget.

– Nå er man kommet så langt i det arbeidet at det trolig blir tatt en avgjørelse under IIHF-kongressen i juni. Da vil Sverige fra neste sesong ha NHL-regler med noen få justeringer, men ikke mye, sier dommersjefen.

