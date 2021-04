Bittert tap for Zuccarello og Wild etter forlenging

Zuccarello og Wild håpet på revansj mot Blues dagen etter å ha blitt slått hele 9-1. Det så lenge ut til at Wild skulle reise seg på en mesterlig måte.

Laget fra Minnesota ledet 2-1 til det gjensto 40 sekunder av kampen. Da sikret Mike Hoffman forlenging ved å utligne til 2-2. Også i ekstraomgangen holdt Wild lenge unna, men med bare to sekunder igjen av kampen fikk Brayden Schenn pucken i mål.

Dermed vant Blues 3-2 etter overtid. Det var et bittert nederlag for et Wild-lag som fram til avslutningssekundene leverte en solid defensiv innsats dagen etter at det ble ni baklengsmål.

Zuccarello fikk 18.58 minutter istid lørdag, men noterte seg ikke for noen målpoeng. Nordmannen virket imidlertid pigg og ikke preget av skadeproblemene han har slitt med den siste tiden. Kirill Kaprizov var eneste utespiller med flere minutter på isen enn Zuccarello.

