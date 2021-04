Wild vant uten skadd Zuccarello

Mens Wild vant 3-2 over Golden Knights etter straffeslag torsdag, ble topplaget slått 2-1 i ordinær spilletid natt lørdag. Det skjedde uten Mats Zuccarello i startoppstillingen.

Nordmannen pådro seg en skade i torsdagens kamp mellom lagene. Ifølge The Athletic-journalisten Michael Russo forsøkte Zuccarello seg på trening lørdag formiddag, men han ble ikke spilleklar.

I henhold til NHL-protokollen opplyses det ikke hvilken type skade det er snakk om, annet enn at Zuccarello har en skade i nedre del av kroppen.

Vertene Las Vegas scoret det første målet i lørdagens kamp. Det kom tidlig i første periode, mens annen periode forble målløs.

I kampens tredje periode utnyttet Wild et overtall om lag seks minutter ut i omgangen. Kirill Kaprizov styrte inn en pasning fra Joel Eriksson Ek og utlignet til 1-1. Under et minutt etterpå plukket svenske Ek opp returen på sitt eget skudd og satte pucken i mål.

Wild ligger på 3.-plass i den vestlige avdelingen i NHL med 48 poeng fra 36 kamper. Det er to poeng bak Vegas Golden Knights, mens det er seks poeng opp til Colorado Avalanche på topp.

