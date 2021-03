Eliteserien i ishockey utvides ikke likevel – Narvik har engasjert advokat etter å ha rykket ned

Ishockeypresident Tage Pettersen bekreftet at dette ble utfallet overfor TV 2 Nyhetskanalen.

Det er blitt diskutert om eliteserien skulle utvides til 12 foran kommende sesong, men slik ble det altså ikke.

– Vi har hatt en lang og god diskusjon i forbundsstyremøtet og konklusjonen er at vi står på vedtaket fra september i fjor, og det betyr at vi fortsetter med ti lag i Fjordkraft-ligaen også kommende sesong. Det betyr at Narvik rykker ned og Ringerike rykker opp, sier Pettersen til TV 2.

Ishockeypresidenten forklarer hvorfor de landet på denne løsningen.

– Det handlet først og fremst om at styret var veldig tydelig på at de vil at den forutsigbarheten vi la til grunn før sesongstart, også da i en situasjon med pandemi som klubbene har vært klar over gjennom hele sesongen, at den skulle ligge til grunn for den beslutningen som vi gjorde i dag og vi mente det var riktig.

Narvik sjokkerte over avgjørelsen

Daglig leder i Narvik Hockey, Cesilie Markussen, sier til NTB at de er sjokkert over nyheten som kom.

– Vi er veldig sjokkerte over at de gjør det. I møte med Norsk Topphockey mandag, ble det i flertall stemt at det skulle være 12 lag i Eliteserien neste sesong, sier hun og legger til:

– Jeg synes det er rart at hockeystyret går imot forslaget som kom mandag om at det skulle være 12 lag i Eliteserien.

Hun legger til at de har engasjert advokat og at saken skal utredes videre.

Manglerud Star var blant dem som stemte for en utvidelse, og som ønsket at flere lag fikk prøve seg i den øverste divisjonen. Også Grüner var for en utvidelse.

– Når situasjonen er som den er, og sesongen endte som den endte, mener vi at det mest rettferdige er å ta opp ett eller to lag og utvide Fjordkraft-ligaen. Diskusjonen om vi skal utvide kommer med jevne mellomrom, og nå er den beste anledningen til å faktisk få litt fakta på bordet som kan brukes til å ta en avgjørelse om det er en god idé eller ikke. Skal man gjøre et forsøk er neste sesong den beste anledningen man får, så kan man heller gjøre det til en unntakssesong og prøve det ut, mener Grüners daglige leder.

