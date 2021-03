Nedtur for Zuccarello: Minnesota Wild kollapset etter 2-0-ledelse

Nederlaget kom til tross for at gjestene ledet 2-0 etter første periode. Matt Dumba og Jordan Greenway scoret målene for Wild.

Zuccarello fikk totalt 16.32 minutter på isen Glendale i Arizona. Denne gangen ble to skudd på mål alt nordmannen fikk til. Siden han nylig kom tilbake fra et langvarig skadeopphold, har 33-åringen enten scoret eller hatt assist i sju av elleve kamper.

Minnesota Wild har tapt alle de fire kampene der Zuccarello ikke har notert seg for målpoeng.

Arizona Coyotes utlignet til 2-2 i midtperioden. Vertene scoret deretter to kjappe mål etter den siste pausen. På tampen gjorde Tyler Pitlick sitt andre mål for kvelden da han styrte inn 5-2 i et åpent bur.

Tapet kom dagen etter at Wild slo Coyotes i samme hall. Fredag bidro Zuccarello med både scoring og målgivende i en 5-1-seier.

Minnesota Wild ligger på fjerdeplass i sin divisjon med 27 poeng etter 22 kamper. Det er seks poeng opp til lederlaget Vegas Golden Knights. De fire beste fra hver divisjon går til sluttspillet.

