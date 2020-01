OL har i over et århundre ikke bare vært en arena for sport og konkurranse, men har også tidvis blitt brukt av utøvere og andre til å markere politiske saker.

Det vil Den internasjonale olympiske komité (IOC) nå ha en slutt på.

Før helga sendte de ut et tre siders langt skriv der de instruerer utøvere i når, hvor og hvordan de kan protestere mot eller vise støtte til politiske saker under sommerens OL i Tokyo.

Fred og harmoni

IOC skriver at idrettsutøvere bør gå foran med et godt eksempel og vise at man kan konkurrere og leve sammen i fred og harmoni uten å bruke OL til politiske markeringer i en verden som framstår stadig mer polarisert.

– Det er et grunnleggende prinsipp at idretten er nøytral og må holdes adskilt fra politisk, religiøs eller annen støy. Særlig på idrettsbanen og i tilknyttede seremonier må det handle om å feire utøverne og vise fram idretten og idrettens verdier, skriver IOC.

Samtidig understreker IOC at olympiske utøvere skal ha ytringsfrihet som alle andre. IOC vil ha seg frabedt politiske ytringer og markeringer på idrettsbanen, medaljeseremonier, åpnings- og avslutningsseremoniene og i utøverlandsbyen.

Det som derimot er tillat er ytringer i media gjennom intervjuer eller på pressekonferanser, på sosiale medier eller i lukkede møter.

Kneling og håndbevegelser

Av eksempler på markeringer IOC vil ha seg frabedt er blant annet politiske budskap på klær, å vise politiske tegn gjennom spesielle håndbevegelser eller å la vær å følge reglene gjennom seremonier.

IOC spesifiserer også at å sette seg på kne under nasjonalsangen, som etter hvert har blitt en vanlig markering mot politivold og rasisme i amerikansk idrett, er å anse som en uønsket politisk ytring.

Dersom disse reglene ikke blir fulgt advarer IOC om at det vil få konsekvenser. Det vil bli opp til hvert enkelt land og forbund hvordan hver enkelt politiske markering eventuelt skal straffes.

– Disse retningslinjene er utarbeidet med det mål at her eneste en av dere kan nyte opplevelsen OL gir uten vesentlige forstyrrelser, skriver IOC avslutningsvis.