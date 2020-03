IOC gambler med alles helse

Kommentar

Det tok tid, men omsider ble fotball-EM utsatt i ett år og det var ventet at IOC (den internasjonale olympiske komite) skulle komme til samme konklusjon på sitt møte tirsdag. Men budskapet fra IOC er at det er ingen hast med å avlyse eller utsette OL som etter planen skal starte i Tokyo 24. juli.

Budskapet var tvert i mot om å forberede seg som vanlig. Problemet er at ingenting er som vanlig. Og utøvere føler seg presset til å tøye grensene for hva som er lovlig og hva som er fornuftig å gjøre. Også Olympiatoppen i Norge bruker nå sine kreative evner til å tilrettelegge for utøverne. Toppidrettsenteret er stengt for vanlige folk, mens topputøvere sluses inn i små grupper.

Dette er ikke bare en gambling med utøvernes helse, det er også en hån mot idrettens ide. Nå handler det om å være med på en verdensomspennende dugnad som ikke handler om å komme i toppform i slutten av juli, men om å redde flest mulig menneskeliv. Man løper også risikoen ved å gjøre utøvere til smittebærere. Helsemyndighetene hevder at smittesituasjonen i Oslo i praksis er ute av kontroll.

Så har heldigvis de internasjonale reaksjonene vært klare og raske, både fra utøvere og også IOC-medlemmer. Det er en rekke utøvere som ennå ikke er kvalifisert til lekene, men som nå må holde seg klar til å kunne delta i mulige kvalifiseringer. Norske boksere deltok i London sist helg før kvalifiseringen ble avbrutt.

Som den britiske sjukamperen Katarina Johnson-Thompson tvitret tirsdag: "Myndighetene maner om full isolasjon, IOC ber oss forberede oss til OL". IOC-medlemmet Hayley Wickenheiser, som er utøvernes representant, kaller IOCs unnfallenhet både ufølsomt og hårreisende. Når kommer de norske reaksjonene?

"Vi forholder oss til IOCs vedtak", sa idrettspresident Berit Kjøll på onsdagens pressekonferanse. Hun bekreftet også at fylkeslegen i Oslo hadde gitt klarsignal til at utøvere i små grupper kunne trene på Toppidrettssenteret. Men her trenger man en overordnet etisk vurdering. Den er åpenbart fraværende.

Dette kan være et hisitorisk feilsteg av IOC og dets president Thomas Bach.