Ingen positive koronatester i toppfotballen – må likevel vente med treningskamper

Det opplyser NFF i en pressemelding om evalueringen av den såkalte testpiloten for fotballen.

– Treningskamper er en naturlig og viktig del av treningen inn mot sesongstart, og det er bred enighet i idrettsmedisinske miljøer om at treningskamper er viktig for å forebygge skader. NFF har likevel bedt klubbene vente med treningskamper de første to ukene, ettersom fellestreninger med kamp vil innebære noe reising, særlig for klubber helt nord i landet, sier elitedirektør Lise Klaveness i NFF.

Hun opplyser videre at det vil gå i dialog med klubbene for å avklare spørsmålet rundt treningskamper i løpet av denne uken.

– Herunder å finne smittevernfaglig forsvarlige løsninger for reise til treningskamper, sier Klaveness.

– Vellykket

Eliteserieklubbene har siden 11. mai kunnet drive fotballtrening under det strenge smittevernsregimet som er vedtatt i forbundets protokoller for gjennomføring av trening og kamp. Seriestarten går 16. juni.

Mandag la NFF fram den første evalueringsrapporten etter fotballoppstarten for Kulturdepartementet. Forbundet konkluderer med at klubbene er flinke til å oppfylle kravene til smittevern, og det er ikke påvist et eneste tilfelle av koronasmitte i eliteserieklubbene.

– Samtlige klubbleger rapporterer at deres klubb etterlever kravene til smittevern. NFF opplever at både klubbene og spillerne samvittighetsfullt følger opp de kravene som ligger i protokollen, og vi kan med glede konkludere med at første fase av piloten i toppfotballen har vært vellykket, sier Klaveness.

NFF har ikke vært nødt til å stanse treninger eller pålegge klubber å justere sitt opplegg. Det har heller ikke vært behov for å vurdere andre sanksjoner mot klubber.

Fase 3 fra 15. juni?

Mandag var det også oppstart av fase 2 av gjenstarten av fotballen, som innebærer trening for klubbene i Toppserien for kvinner og 1. divisjon for menn.

Oppstart av fase 3, som omfatter 1. divisjon for kvinner og 2. divisjon for menn, er neste prioriterte steg. Det er uvisst når dette kan skje, men Klaveness antyder at det kan sammenfalle med den lettelsen som skal skje i samfunnet for øvrig fra 15. juni.

– Det er betinget av at smitterisikoen generelt i samfunnet er lav nok til at de mest inngripende smittevernstiltakene kan justeres noe. De grunnleggende prinsippene som ligger til grunn for protokollen om å hindre smitte inn/ut av gruppen skal uansett videreføres, sier hun og tilføyer:

– For NFF vil det være ønskelig å starte fase 3 i løpet av den nærmeste tiden. Dette sammenfaller godt med gjenåpningen av samfunnet og idretten ellers. Her vil vi lytte til de råd og den veiledning vi får fra myndighetene.