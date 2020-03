Ingen plan om å avlyse i Holmenkollen

Mange idrettsarrangementer er avlyst eller påvirket av korona-viruset. Holmenkollen Skifestival avviser at det er planer om å avlyse kommende helgs verdenscuprenn, slik flere har spekulert i mandag.

Mandag ettermiddag sendte arrangøren ut denne pressemeldingen.

"Holmenkollen Skifestival (HKS) har vært i direkte dialog med Folkehelseinstituttet i etterkant av dagens pressekonferanse i regi av Helsedirektoratet. De bekrefter det de har sagt til oss tidligere. Det er ingen planer om å avlyse HKS arrangementer per nå. HKS forholder oss dermed til tidligere oppgitt informasjon.

Den informasjonen tilsier at det er trygt å samles på arrangementer og det er trygt å konkurrere så lenge man er frisk og ikke har vært i nærkontakt med en smittet person. HKS planlegger derfor og er klare for å gjennomføre både Skifest & RAW AIR, samt verdenscupavslutning i Skiskyting.

HKS har en god dialog med Helsedirektoratet, og de sier følgende:

Helsedirektoratet vil være tydelige på at det ikke foreligger noen konkrete planer om å avlyse arrangementet i Holmenkollen, men vi monitorer situasjonen og har en god dialog.

Skulle risikobildet med hensyn til spredningen og alvorlighetsgraden av koronaviruset endre seg vesentlig i den norske befolkningen vil HKS som nevnt tidligere i dag følge de rådene som myndighetene til enhver tid gir.

HKS oppfordrer publikum til å følge Folkehelseinstituttets vaner som forebygger smitte (se under). I anlegget følges de rutinene man har hatt tidligere med oppfordring til bruk av antibac (som er tilgjengelig flere steder i arenaen), god håndhygiene, samt rengjøring av offentlige områder.

Medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund, Ola Rønsen:

Norges Skiforbund følger utviklingen av Koronaviruset COVID-19 nøye og baserer seg på løpende informasjon, risikovurdering og anbefalinger som gis fra norske helsemyndigheter via Folkehelseinstituttet. Slik situasjonen er per i dag 2 mars kan vi ikke se at FHI sine anbefalinger tilsier at arrangementene som skal foregå denne uken må avlyses", heter det i pressemeldingen.

Rundt om i verden er en rekke arrangementer avlyst eller avvikles for tomme tribuner.

Holmenkollen arrangerer tremil for kvinner lørdag og femmil for menn søndag i tillegg til kombinert lørdag og hopprenn søndag.