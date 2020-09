De siste testene ble alle utført søndag og mandag, heter det i en pressemelding. Alle i Tour de France-boben har vært testet fire ganger siden de ble samlet før starten i Nice.

Ingen positive tester er en forbedring fra forrige hviledag. Da testet fire stykker fra lagenes støtteapparat positivt, i tillegg til rittdirektøren Christian Prudhomme. Prudhomme gjorde comeback som rittdirektør tirsdag etter å ha vært i karantene siden forrige mandag.

Prudhomme er også testet på nytt, denne gangen med negativt resultat.

Med seks dager igjen av touren har fortsatt ingen rytter testet positivt. For Tour-arrangøren er dette en seier.

– Vi kan konkludere med at våre smitteverntiltak har vært en suksess. Vi gjorde det vi var nødt til. Alle sier at pandemien vil vare en stund, men det er viiktig at vi likevel fortsetter å leve våre liv. Så lenge folk respekterer reglene og tar hensyn, så virker det, sa Prudhomme foran starten i La Tour du Pin.

Antallet koronasmittede er stigende i Frankrike, men dette gjelder tydeligvis ikke i Tour de France.

