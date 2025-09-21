Ingebrigtsen uten VM-medalje på 5000 meter – sjanseløs i finalen

25-åringen løp opp i front av feltet med litt over tre runder igjen, men på avslutningsrunden sank han bakover i feltet. Dermed ble det ingen medalje.

Nordmannen løp inn til 10.-plass med tiden 13.02,00. Amerikanske Cole Hocker vant gullet med tiden 12.58,30.

– Det ble et løp med litt mer vilje. Det er jeg takknemlig for, sa Sandnes-mannen til NRK om egen innsats.

– Jeg må være godt fornøyd (med løpet). Det sitter langt inne å si, men jeg var bare så vidt med videre til finalen, fortsatte han til kanalen.

Ingebrigtsen var regjerende verdensmester på 5000 meter. Han vant i Budapest for to år siden og tok også VM-gullet på distansen året før i Eugene, Oregon i USA. Ingebrigtsen er også regjerende OL-vinner på 5000 meter fra Paris i 2024.

Sandnes-mannen har imidlertid hatt en trøblete sesong på grunn av en akillesskade som har hemmet ham i treningsarbeidet i flere måneder.

Først i selve mesterskapet i Japan fikk han sesongdebuten utendørs. Det skjedde under kvalifiseringen på 1500 meter, men med 8.-plass der klarte han ikke å ta seg videre til semifinalene.

Ingebrigtsen klarte med et nødskrik å kvalifisere seg til finalen på 5000 meter. Hans personlige rekord på 5000 rekord er på 12.48,45 og ble satt i Firenze i 2021.