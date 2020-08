Ingebrigtsen i Brann ut 2022-sesongen

Av Mathias Eftedal

Kåre Ingebrigtsen ankom Flesland noe forsinket med SAS-flighten SK277 fra Oslo kl. 17.15. Sammen med sin agent og bror Kevin dro han direkte til Brann Stadion til møter med ledelsen i Brann.

Ingebrigtsen har sin første trening med klubben neste torsdag. Det er fungerende trener Robert Hauge som skal lede laget i mandagens bortemøte mot Molde.

– Jeg vil først takke styret og administrasjonen i Brann for den tilliten de viser meg. For meg var det her en sjanse jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg har egentlig tenkt jeg skulle fortsette en periode i utlandet, men da Brann kom på banen var det ikke noen tvil, sier Ingebrigtsen.

– Som spiller ute på banen og benken opplevde jeg den fantastiske stemningen det var på stadion. Det skal bli godt å være på den gode siden av stemningen, sier Ingebrigtsen.

– Det viktige er jo å vinne fotballkamper og min ambisjon er å vinne trofeer. Jeg håper det går bra i Molde mandag, så er jeg klar fra torsdag, sier Branns nye trener.

Passet godt inn

Brann hadde en del punkter som måtte på plass i søken etter sin nye trener.

– Vi måtte ha faglig dyktighet. Vi ønsket en trener som vil vinne, og en med personlighet. Vi ville ha en motivert trener, og en trener som kan gjenspeile Bergens mentalitet om at det alltid er mulig å vinne noe, sier sportssjef Rune Soltvedt.

– Takk til styret og Eivind, spillergruppen, Kåre og broren Kevin for et godt samarbeid slik at vi har kunnet lande avtalen etter en hektisk uke, sa Soltvedt

Brann-kaptein Daniel Pedersen fikk også et kort møte med sin nye trener lørdag ettermiddag.

– Jeg har møtt ham i dag, og vi har snakket litt om alt og ingenting. Det har vært deilig å møte ham, sa Pedersen til BT.

– Det er vanskelig å si hva som vil endre seg, jeg kjenner ikke Kåre så godt ennå. Jeg vet at han har vært i Rosenborg og hatt suksess der, men jeg har ikke vært i Norge i så lang tid. Så vi får se, sa dansken.

Sparken i februar

Mandag fikk Lars Arne Nilsen sparken som trener for klubben. Ingebrigtsen var sist trener for APOEL Nikosia i februar, men han satt bare i trenerstolen til den kypriotiske klubben i 46 dager. Før det var han sju måneder i belgiske Oostende.

Det gikk langt bedre da Ingebrigtsen sist var trener i Eliteserien for Rosenborg. Mellom 2014 og 2018 ledet han trønderne til tre seriemesterskap og to cuptitler.

I Ingebrigtsen får Brann dermed en merittert mann: Han har vunnet flere norske seriemesterskap som trener enn alle de andre trenerne i serien til sammen. Erling Moe (Molde) og Jan Jönsson (Stabæk) har vunnet én gang hver.

Trener Lars Arne Nilsen måtte gå etter 1-2 tapet for Vålerenga for en uke siden.

Disse har trent Brann siden 1988:

* Teitur Thordarson (1988-90)

* Karl Gunnar Björklund (1991-92)

* Hallvar Thoresen (1993-95)

* Kjell Tennfjord (1995-98)

* Harald Aabrekk (1998-99)

* Teitur Thordarson (2000-02)

* Mons Ivar Mjelde (2003-08)

* Steinar Nilsen (2009-10)

* Rune Skarsfjord (2010-13)

* Rikard Norling (2014-15)

* Lars Arne Nilsen (2015-2020)

* Kåre Ingebrigtsen (2020-)