Ikke no´mas

Sport

GANGNEUNG: Men kanskje vi skal be om Norges første seier i en innledende kamp i OL noen gang? Det kunne jo vært en passende list for ishockeylandslaget anno 2018.

Vi husker jo begeistringen på Jordal amfi høsten 2016 da laget kvalifiserte seg foran fullt hus og statsminister på plass.

Mot Sverige

I går ledet Thoresen Norge på den første treningen i kystbyen Gangneung der turneringen spilles.

Første dropp er mot Sverige 08.40 norsk tid torsdag morgen.

Er hockeyturneringen vidåpen etter at NHL-spillerne ikke får være med?

- Den er i hvert fall litt mer åpen enn vanlig. Men vi får holde oss til det enkle. Å vinne en kamp, sier Thoresen til Dagsavisen etter lagets første trening der han måtte bruke høy røst for å få opp intensiteten.

- Er nettopp Sverige en grei motstander å åpne mot?

- Det tror jeg bare er en fordel. Favorittbildet er klart, Sverige tar det for gitt at de skal slå oss med tre-fire mål. Da kan vi slå nedenfra, sier Petter Thoresen

- Vi skal ikke frykte noen her. Vi må bare bruke den selvtilliten vi har fra start. Nøkkelen blir at det defensive sitter, sier en av landslagssjefens to sønner i laget, Patrick.

OAR favoritt

Han er tilbake i SKA St. Petersburg og har en rekke lagkamerater i konstruksjonen OAR, kanskje den største favoritten til hockeytittelen.

- Ja, den tror jeg de er ganske sulten på, sier han.

Laget kom fra Seoul kvelden før der de tapte en treningskamp mot Sveits 2-4. En viktig gjennomkjøring for Norge for å få fart på skøytene.

- Den var viktig, for som vanlig er det jo knapt tid til treningskamper foran en OL-turnering, sier Petter Thoresen.

Gamle kjente

Foran et VM er han vant til å ha sju-åtte treningskamper. Foran OL ble det tid til en. Grunnet det tette ligaprogrammet rundt i Europa der de fleset spillerne spiller.

Ikke minst i den svenske proffligaen SHL der det blir et massivt møte med gamle kjente i morgen.

Uten seier

Norge har en spesiell OL-historie. Laget har faktisk ikke vunnet en eneste kamp i innledende spill i OL noen gang. Siste seier var en plasseringskamp mot Østerrike i 1994. Den kampen spilte for øvrig Petter Thoresen. Uten at han husker den.

Han fikk fem OL som spiller, nå er han i sitt første OL som trener.

- En ny situasjon og en ny rolle. Men vi trenger alle om bord. Vi må tørre å ha pucken i laget. Så håper jeg vi kan overraske litt i en ganske åpen turnering, sier Thoresen.

- Sverige uten NHL-spillere er jo en annen type lag, men de har kvalitet i alle ledd likevel, sier Patrick Thoresen med også fortid fra Djurgården.

Han ser på Norge som en outsider som kan slå alle i enkeltkamper. Og motsatt: Alle kan slå Norge.

12 lag deltar

Etter de innledende kampene mot Sverige, Finland og Tyskland blir det en ekstrarunde om mulig kvartfinale. Det kan gå med full uttelling.

Turneringen består av 12 nasjoner fordelt på 3 grupper. Etter gruppespillet rangeres alle lagene 1-12. De fire beste lagene - vinnerne av hver gruppe og den beste toeren, går rett til kvartfinalene. De resterende lagene 5-12 spiller kvalifiseringsrunden.