46-åringen døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot halsen i flere minutter under en pågripelse. Dødsfallet har skapt sterke reaksjoner over hele verden, og i USA er det voldsomme protester og opptøyer.

Basketballegenden Michael Jordan er blant dem som tar til orde for at nok er nok.

– Jeg står sammen med dem som står opp mot den inngrodde rasismen og volden mot fargede mennesker i dette landet. Vi har fått nok, sier Jordan i en uttalelse.

57-åringen oppfordrer nå til fredelige demonstrasjoner etter flere dager med voldelige protester, hærverk og plyndring både i Minneapolis og andre byer.

Hamilton kraftig ut mot formel 1

Lewis Hamilton har ofte undret seg over at han er den eneste mørkhudede formel 1-kjøreren. Nå etterlyser verdensmesteren at idretten hans reagerer på hendelsene i USA.

– Det er ikke et eneste tegn fra noen i min idrett, som selvfølgelig også er dominert av hvite mennesker. Jeg en av de få fargede menneskene, men jeg står helt alene, skriver briten i en Instagram-story.

Hamilton fremhever at rasisme ikke kun er et amerikanske problem og at ingen er født som rasist.

– Vi kan ikke oppnå fred før våre såkalte ledere gjør en endring. Dette skjer ikke bare i USA, men i Storbritannia, Spania, Italia og alle andre steder, fortsetter formel 1-stjernen.

Markeringer i tysk fotball

Også i tysk fotball har flere spillere markert sin støtte til avdøde Floyd. Dortmund-spiller Jadon Sancho hyllet amerikaneren med en t-skjorte hvor han ba om rettferdighet for Floyd. Det skjedde i søndagens 6-1-seier over Paderborn da briten scoret tre mål.

– Fornøyd med å score mitt første hattrick i karrieren. Det var et bittersøtt øyeblikk for meg personlig siden det foregår viktigere ting i verden som vi skal adressere og hjelpe med å endre, skriver Dortmund-spilleren på Instagram.

Tidligere på dagen gikk Borussia Mönchengladbach-spiller Marcus Thuram ned på kne for å hedre Floyd da franskmannen scoret mot Union Berlin. I tillegg spilte den amerikanske Schalke-spiller Weston McKennie med et #JusticeForGeorge-armbånd i oppgjøret mot Werder Bremen.

Politibetjenten som holdt kneet sitt på nakken til Floyd i flere minutter, er siktet for drap, men demonstrantene forlanger at de tre andre involverte også etterforskes. Alle fire ble sparket etter hendelsen.

