Det er klart etter et møte mellom idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja (V) mandag. Kjøll gjør det tydelig at hun ber Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å komme med en ny dato for OL så snart som mulig.

– Min klare anbefaling til idrettsstyret er at det ikke sendes utøvere til OL dersom det ikke utsettes, sa hun etter møtet med Raja.

Idrettspresidenten følger dermed eksempelet fra Canada, der OL-komiteen søndag opplyste at det ikke blir aktuelt å sende utøvere til Japan i sommer uavhengig av hva Den internasjonale olympiske komité (IOC) måtte beslutte rundt gjennomføringen av lekene.

Ba tidlig om utsettelse

Allerede fredag sendte Norges idrettsforbund et brev til IOC med en sterk anmodning om at Tokyo-OL ikke kan gjennomføres med mindre viruspandemien er kommet under kontroll.

I det samme brevet varslet idrettspresident Berit Kjøll at Norge, uavhengig av beslutning fra IOC, vil gjøre egne vurderinger av hvorvidt det er forsvarlig å sende utøvere til OL.

Kulturminister Raja skrev i et innlegg på Facebook lørdag at han har vanskeligheter for å se at OL skal kunne gå som planlagt. Det synet deler han tilsynelatende med stadig flere i idrettsmiljøet, og han gjentok det også mandag.

– Jeg støtter Berits beslutning om ikke å sende utøvere fullt ut, sa han.

Åpner for flytting

I Den internasjonale olympiske komité har holdningen hele tiden vært at det er for tidlig å snakke om en mulig utsettelse av sommerlekene. Søndag sa imidlertid president Thomas Bach for første gang at det kan bli nødvendig å flytte arrangementet som følge av viruskrisen.

Japans statsminister Shinzo Abe fulgte i etterkant opp med å åpne for det samme.

IOC ga seg selv fire ukers frist på å fatte en beslutning om når OL skal arrangeres, men alt tyder på at komiteen må bestemme seg lenge før det.

