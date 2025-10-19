Idrettsledere bekymret for kutt i støtte: – Uforståelig

Både idrettspresident Zaineb Al-Samarai (innfelt) og leder Magne Brekke i Oslo idrettskrets frykter at idretten må redusere innsatsen for å bekjempe økonomiske barrierer i idretten etter regjeringens foreslåtte kutt i støtten til idretten gjennom statsbudsjettet. Foto: Pål Karstensen

Regjeringen har i to år på rad bevilget 100 millioner kroner årlig over statsbudsjettet som uavkortet skal gå til tiltak for å redusere økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse for barn og unge. De pengene har blitt brukt til å bekjempe utenforskap, ungdomskriminalitet og bidrar til bedre inkludering, som Dagsavisen har skrevet om på Rustad og Stovner.

Da kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) presenterte statsbudsjettet for idretten på onsdag, var den ekstra potten på 100 millioner kroner fjernet. Det bekymrer idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

– Siden regjeringen har gått til valg på å bekjempe økonomi som barriere for idrettsdeltakelse, er jeg overrasket over at denne ordningen ikke videreføres over statsbudsjettet. Gjennom våre idrettsråd har vi evaluert ordningen. Tilbakemeldingen er entydig: Tiltakene treffer svært godt, og de idrettsrådene som har merknader til ordningen er stort sett enige i at midlene ikke strekker til. Når vi vet, blant annet gjennom BUFDIR sine undersøkelser, at stadig flere familier sliter med å få endene til møtes og betale for barns fritidsaktiviteter fordi alt i samfunnet har blitt dyrere, også for familier med ordinære inntekter, er det åpenbart at disse ordningene må videreføres og styrkes, sier Al-Samarai til Dagsavisen.