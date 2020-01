Det er omstridte og kontroversielle innstillinger til kveldens festforestilling fra det gamle OL-amfiet på Hamar. Norsk idrett har et sjeldent mangfold og priskategoriene skal favne alle. Det ble ikke plass til sjakkens Magnus Carlsen fordi han vant sine VM-titler for sent. En begrunnelse som ikke holder.

Magnus Carlsen er verdens beste sjakkspiller, ikke verdens beste idrettsutøver. Den oppfatningen er det mange som har. Det er det som gjelder internasjonalt. Men Idrettsgallaen har innlemmet han tidligere og vil gjøre det samme neste år. Her er det mye som halter. Og da holder vi hans politiske feilsteg fra i fjor utenfor da han forlot sjakkforbundet.

Magnus Carlsen kommer ikke. Maria Emelianova/AP/NTB scanpix

Therese Johaug kan vinne en rekke priser etter sitt voldomme VM i comebacket sist vinter. Det er i såfall vel fortjent. Men hun blir den første dopingdømte utøveren som kan bli hedret på denne måten. Det er helt greit, men ikke for alle. Hun har en dom på at hun har brutt idrettens dopingbestemmelser, men i den samme dommen slås det fast at hun ikke har jukset. Det siste er avgjørende. Derfor burde hun også fått Egebergs Ærespris.

Therese Johaug gjorde et gnistrende comeback i VM i Seefeld i fjor. Foto: NTB scanpix

Å sammenligne idretter er en umulig øvelse, derfor kunne gallaen egentlig nøyd seg med å løfte fram de viktigste. De som holder norsk idrett i gang og de som har skapt de miljøene våre toppidrettsutøvere kommer fra: Grasrota.

Da vi leste begrunnelsene til alle de lokalt innstilte vinnerkandidatene, skjønte vi ikke hvordan det var mulig å skille dem. Nå er det bare fem kandidtaer igjen som folket kan stemme fram. Det er umulig å skille disse også. Men vinneren, enten det blir Rolf Hansen eller ekteparet Melsæther eller noen andre, representerer den største kraften i idrettsbevegelsen. Uten de frivillige hadde ikke norsk idrett vært der den er i dag. Det er bare å takke dem alle sammen.

Les også: Idrettsgallaens dilemmaer

Norsk idrett er i det store bildet en betydelig suksesshistorie. Denne kvelden handler det om å hylle vinnerne. Evnen til hele tiden skape nye talenter fikk vi et nytt bevis for på årets første dag. Det var ikke mange utenom den indre kretsen som hadde hørt om skihopperen Marius Lindvik. Når vi går ut av 2020 vil nye navn ha presentert seg. Talentene får blomstre fordi ildsjelene legger til rette for det.

Samtidig har idretten utfordringer som det også fokuseres på under festdagene på Hamar. Lørdag er seksuell trakassering tema i Hamar kulturhus, søndag er det kvinneandelen som igjen skal diskuteres. På samme måte som toppidretten er en evig kamp i å få fram nye talenter, avler suksessen også skyggesider der doping, kampfiksing og utstyrshysteri kan nevnes. Klasseforskjellene i Norge øker. Da gjør de det i idretten også. Men i idretten er det enkelt å gjøre noe med det. For ildsjelene er det ikke sekundene som teller, men gleden ved å delta.

Les også: «Northug provoserte like mye som han fascinerte og fornyet langrennssporten» (DA+)

Disse er nominert til årets ildsjeler 2019:

Vivian Nilsen (70), Berlevåg.

Rolf Hansen (85), Galterud IF.

Sverre Inge Lystrup Ness (63), Hollelvik Guts.

Karin (72) og Kåre Ivar (74) Melsæther, Bærums Verk Hauger.