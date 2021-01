Idrettsforbundet gir ikke dispensasjon fra høydehusforbudet

Det kom fram da NIF holdt åpen time for pressen onsdag. Idrettsstyret har fått råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg og lovutvalget. Også NIFs utøverkomité og Olympiatoppen var involvert.

«Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra forbudet mot bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser», het det i NIFs kunngjøring.

Lovutvalget slår fast at dagens lover ikke åpner for dispensasjoner fra forbudet mot høydehus. I uttalelsen fra utøverne kom det et ønske om å ta opp høydehussaken på nytt på idrettstinget i mai.

– Vi diskuterte ikke det i idrettsstyremøtet, men nå har vi invitert til debatt og tar det derfra, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Les også: Viking anmeldt av NFF etter Berntsen-sparkingen

Kritisk

Friidrettsforbundet har vært blant dem som har ønsket seg et midlertidig fritak fra forbudet på grunn av utfordringer med reising under koronapandemien.

Forbud mot bruk av høydehus ble innført i Norge i 2003.

Friidrettslandslagets lege Ove Talsnes har uttalt seg kritisk til at det ikke er innført et unntak under pandemien.

– De står i et fryktelig dilemma, egentlig. Høydetrening er ikke bare en marginal faktor for den type utøvere. Det er en basisferdighet når du har kommet til det nivået her, om vi skal kjempe om finaleplasser og medaljer i olympiske mesterskap, sa Talsnes til NRK tidligere i måneden.

Les også: Kvalevåg gir seg som generalsekretær i Norges idrettsforbund