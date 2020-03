Det er muligens historisk at en idrettskrets tar initiativ til at folk stiller opp i søndagens 8. mars-tog.

– Det kan godt hende, men det skulle jo egentlig bare mangle, sier generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke til Dagsavisen.

– Vi jobber jo hver dag for å øke jente- og kvinneandelen i idretten. Vi ønsker flere aktive og vi må også øke kvinneandelen blant trenere og ledere, sier han.

I stedet for Kollen

Så nå oppfordrer han alle som er opptatt av økt likestilling i idretten til å være med Oslo idrettskrets i pulje 4 fra Youngstorget.

Når man ikke kan gå til Holmenkollen, kan man jo gå i Oslo sentrum.

Idrettsdeltagelsen blant jenter har vist gledelig vekst de siste årene, men er fortsatt lavere enn for guttene. I dag deltar 51 prosent av jentene i byens idrettslag ved utgangen av ungdomsskolen. I forslaget til ny strategisk plan for Oslo Idrettskrets legges det opp til et tydelig jenteløft med mål om at 60 prosent av jentene på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet innen 2024.

– Det må til for å lykkes i vårt arbeid for at Osloidretten skal være for alle, sier Brekke.

Applauderer

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen, synes det er strålende at idretten deltar.

– Likestilling i idretten har vært tema på mange fronter. Søndag hopper jentene Raw Air i Holmenkollen og alle vet hvor tung den kampen har vært. I fotballen er det store forskjeller og i ishockey ønsker man samme regelverk for jenter og gutter, sier Hansen til Dagsavisen.

Hun er glad idretten engasjerer seg i dette.

Oslo idrettskrets markerer også et tydeligere krav om likestilling ved fordeling av treningstider. Også det har vært et problem.

Tidlige kjønnsforskjeller

Ideen til å delta i Oslo kom etter at spillere i jente-ishockey i Bergen varslet at de ville gå i årets 8. mars-tog for å markere urettferdigheten i regelforskjellene i ishockey.

– Kjønnsforskjellene kommer fram tidlig i barneårene. Den er veldig synlig i idretten og da er det ekstra viktig at det markeres på denne måten, sier Rina Mariann Hansen, som mener byrådet i Oslo jobber veldig godt med idretten i byen.

Idrettslagene har flest kvinnelige ledere med en andel på 27,8 prosent. Tilsvarende andel for særforbund er 23 prosent og idrettskretsene med 18 prosent. Det kommer frem i idrettens eget kjønnsbarometer som ble presentert under Idrettens kvinnedag på Ullevaal stadion fredag.