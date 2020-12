I Vålerenga vil hun passere 200 scoringer

Sent torsdag kveld signerte Elise Thorsnes (32) under på en toårskontrakt med Vålerenga, melder Vålerenga på sine nettsider.

VIF blir den sjette klubben Thorsnes spiller for i Toppserien. Fra før har hun vært innom Arna-Bjørnar, Røa, Stabæk, Avaldsnes og LSK Kvinner. I utlandet har hun spilt for Canberra United og Utah Royals. Hun har dessuten spilt 126 landskamper for Norge siden 2006.

Kort sagt: En rutinert spiller som skal bidra til at Vålerenga skal forsvare "The Double" i 2021.

– Dette gleder jeg meg stort til! Når Vålerenga kom på banen så trigget det meg med en gang. Spesielt ettersom de er tydelige på at de trenger en spiss i boksen og det ønsker jeg å være. Jeg føler jeg har et par gode år igjen i fotballen og da trenger jeg noen som virkelig kan pushe meg. Det tror jeg treneren, teamet og resten av spillerne her kan gjøre, sier hun til Vålerengas hjemmesider.

Ingen spillere har scoret mer i norsk kvinnefotball. Etter denne sesongens står hun med 178 scoringer. Målet er å passere 200 mål i tiden i Vålerenga.

På landslaget står hun med 21 mål.

VIF-trener Jack Majgaard Jensen er fornøyd over at Elise Thorsnes har tatt turen til Vålerenga.

– Med Elise har vi fått den spissen vi har vært på jakt etter i et års tid. Hun er en spiss som elsker å gjøre mål i boksen med både hode og bein, og hos oss skal hun få lov til å være den goalgetteren vi alle vet hun er. Utover det har hun massevis av erfaring vi helt sikkert kan få stor nytte av, sier han.

VIF-spillerne har nå tatt juleferie, men allerede i februar må laget være klare for dobbeltoppgjøret mot Brøndby i mesterligaen.