I seks EM og VM har han vært nummer to. Så ble han reserve. Og tok OL-gull.

Og så lander den historien foran et hysterisk hjemmepublikum i Gangneung ishall ionsdag etteriddag. Kanskje det siste OL-løpet Håvard Bøkko gikk.

For dem av oss som har snakket om norsk skøytesport de siste ti årene, er det jo dette navnet som stort sett har vært nevnt først. Hallingen var jo den evige toer. Og stort sett bak den samme mannen. Sven Kramer sto i veien hver eneste gang. Enten det var EM eller VM. Første gang i 2008 i Berlin. I to VM i Vikingskipet der forventningene var store. Det ble sølv, sølv, sølv. Aldri best da det gjaldt. Håvard Bøkko bar den norske skøytearven nesten alene på sine skuldre.

Så kom motgangen og skadene. Han bestemte seg for å ta et hvileår. Jakt og turer i Hallingdal. Mange av oss trodde denne karrieren da var over. Hvordan skulle han klare å reise seg til det som skjedde i dag? Det syntes helt urealistisk.

Skøyter i norsk tradisjon har handlet om mesterskap sammenlagt. Enkeltdistanser har vi bare vært opptatt av i OL. Lagtempo har kommet opp som en ny øvelse som antagelig de færreste nordmenn har sett live. Den kom på OL-programmet i 2006.

Norge har fått kritikk for at det ikke ble satset mer på 10.000 meter og de tradisjonelle distansene. Men landslagstrener Sondre Skarli hadde en strategi. Han har lenge sett lagtempo som et potensielt norsk suksessprosjekt. Onsdag fikk vi beviset.

Og denne seieren var ikke noe blaff. Nederland, med Sven Kramer ombord, var sjanseløs i semifinalen. Sør-Korea var enda mer sjanseløs i finalen. Ny olympisk rekord. Det er antagelig de to beste løpene som er levert i denne grenen.

Og Bøkkos historie stopper jo ikke der. Han var jo opprinnelig reserve. Men Sindre Henriksen trakk seg etter kvartfinalen. Han følte seg ikke sterk nok. Kunne Håvard Bøkko bidra?

Det kunne han. Lagtempo er samhandling fra start til mål. Løperne hjelper hverandre. Det handler om rytme og samarbeid. Det hjelper ikke å sette de tre beste løperne opp. I fire år har de norske løperne jobbet med dette. Men sluttida måles på sistemann. Det svakeste ledd er tellende. Håvard Bøkko var plukket ut til den rollen. Mens Sverre Lunde Pedersen var motoren.

For et år siden startet Bøkko et comeback som ikke så lovende ut. Han klarte også å brekke et bein. To operasjoner. Han var distansert. Så kom egenskapene, den gamle fighterviljen og framgangen som sendte ham helt inn på OL-laget. «Det var godt å se Sven Kramer på plassen under», sa han etter seiersseremonien i går. Vi tror ham. Kramer har vært Bøkkos levende spøkelse i hele hans aktive karriere.

Norske skøyteløpere har tatt to gull og en bronse i eventyr-OL 2018. Fredag fortsetter det på 1000 meter. Puh!