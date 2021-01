I kamp nummer 18 kom Sheffield Uniteds første seier

I det 70. minutt traff Federico Fernández ballen med hånden i en løpsduell med innbytter Sharp i gjestenes straffefelt. Det var armbruk fra begge spillere i duellen. Etter flere minutters VAR-gjennomgang tok dommer Andy Madley selv en titt på skjermen og dømte straffe. Sharp scoret iskaldt.

Straffeavgjørelsen kan diskuteres, men det var ingen tvil om at Sheffield United fortjente seieren. Laget var klart best gjennom hele kampen. Newcastle, som spilte 2. omgang i undertall etter at Ryan Fraser ble utvist, kan takke sin keeper Karl Darlow for at målet ikke kom tidligere.

– Dette er en stor lettelse. Det var på tide at vi vant. Vi måtte slite, men jeg synes gutta var glimrende i første omgang. I dag hadde vi det nødvendige hellet til å hale det i land, sa Sharp til Sky Sports.

– Alle har avskrevet oss, så vi spiller uten press. Denne seieren kan gi oss økt tro.

Sheffield United mer enn doblet sin poengfangst i løpet av 90 minutter tirsdag. De 17 første kampene ga to poeng til sammen (0-2-15), og laget satte rekord med den lengste seiersløse sesongstart i PL-historien. QPR vant i 17. kamp i 2012-13.

Laget slapp iallfall å nærme seg Boltons 22 kamper uten seier fra sesongstart i 1902-03, som forblir rekord for øverste divisjon i England.

Sjanser

Newcastle-manager Steve Bruce sendte sitt lag på banen i en defensiv 5-3-2-formasjon, mens Sheffield United gikk offensivt til verks og dominerte stort. Det førte til mange gode muligheter, men Darlow i gjestemålet sto stadig i veien for Sander Berges klubbkamerater.

I løpet av den første omgangen passerte tabelljumboen seks timer uten scoring i Premier League, men hjemmelaget hadde tanket selvtillit med helgens seier i FA-cupen og var flere ganger nær å bryte tørken.

Dave McGoldrick lagde stadig problemer for Newcastle og fikk lagkameratene med seg, men flere gode redninger av Darlow og noen blokkeringer i grevens tid av Fernández frustrerte hjemmelaget.

Rett før pause kom Fraser sent inn i en duell med McGoldrick, fikk sitt annet gule kort og ble utvist. Dermed ble det enda vanskeligere for Newcastle.

Dominerte

Sheffield United dominerte banespillet fullstendig etter sidebytte. Jayden Bogle kom til en stor sjanse i det 50. minutt, men Darlow blokkerte avslutningen fra spiss vinkel.

Newcastle brettet opp ermene, konsentrerte seg om defensiv jobbing og holdt godt unna for det massive hjemmepresset, men da kampslutt begynte å nærme seg var Fernández uheldig i duellen med Sharp, og hjemmelaget brøt sin langvarige måltørke.

Baklengsmålet inspirerte Newcastle til dåd. Andy Carroll ble byttet inn, og gjestene la press på Sheffield United, men vertenes Rhian Brewster hadde den største sjansen med et skudd som endret retning og traff stolpen.

I sjette overtidsminutt kunne en misforståelse mellom Bogle og keeper Aaron Ramsdale gitt gjestene utligning, men ballen endte utenfor, og Sheffield United kunne feire sin første PL-seier på 186 dager.

Premier League menn tirsdag, 18. runde:

Sheffield U. – Newcastle 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Billy Sharp (str. 73).

Dommer: Andrew Madley.

Gult kort: Billy Sharp, David McGoldrick, Sheffield U., Ryan Fraser, Karl Darlow, Fabian Schär, Isaac Hayden, Newcastle.

Rødt kort: Ryan Fraser (45), Newcastle.

Sheffield U. (3-5-2): Aaron Ramsdale – Chris Basham (Rhian Brewster fra 51.), John Egan, Ethan Ampadu – Jayden Bogle, John Lundstram, Oliver Norwood, John Fleck, Ben Osborn – David McGoldrick (Phil Jagielka fra 90.), Oliver Burke (Billy Sharp fra 58.).

Newcastle (5-4-1): Karl Darlow – DeAndre Yedlin (Jacob Murphy fra 85.), Federico Fernández (Andy Carroll fra 77.), Fabian Schär, Ciaran Clark, Paul Dummett (Matt Ritchie fra 73.) – Jeff Hendrick, Sean Longstaff, Isaac Hayden, Ryan Fraser – Callum Wilson.

Senere kampstart (21.15): Burnley – Manchester United, Wolverhampton – Everton.

Spilles onsdag (16. og 18. runde): Manchester City – Brighton, Tottenham – Fulham.

Spilles torsdag (18. runde): Arsenal – Crystal Palace.