I år så tar vi alt

«Det er futt og fart i de guttene, og et kamphumør som er rent sydlandsk. Intet under at deres tilhengere er av samme kaliber. De setter alltid farge på klubbens arrangementer», skrev Dagbladet om klubben og VIF-tilhengerne i 1922. 97 år senere er ikke mye forandret. Takk fotballgudene for det.

Odd var for gode – og kyniske – da de gjestet Vålerenga mandag. Derfor ble det ikke lekestue i Leikegrinda. Men for en huskestue det ble på slutten! Der supportere i noen deler av landet ville pepet på egne spillere utover i andreomgangen i mangel på sjanser og resultat, svarte Ikaros og Klanen med å synge høyere og høyere.

Da Vålerenga fikk kampens siste corner var fansen på langsidene på tærne – og supportertribunen bak mål på kokepunktet. Det var som om trykket og lydnivået fra tribunene var med på å mane ballen i mål tre minutter på overtid. Målscorer: Aron Dønnum. Assist: Fansen.

Målet sørget for at Vålerenga står med full pott etter årets tre første hjemmekamper. 1–0 sendte klubben opp i medaljekampen. Med lydmuren på tribunen har Leikegrinda blitt en festning. Fortsetter intensiteten, innsatsen og trøkket på og utenfor banen kommer ikke Vålerenga til å tape mange poeng hjemme.

Den eneste skuffelsen på hjemmebane er det lave tilskuersnittet. Men de som har møtt opp på tribunen har holdt ypperlig europeisk klasse. Med det massive lydnivået høres det ut som det er langt flere på tribunen enn tilskuerantallet indikerer. Framsnakk stemninga, spillerne og klubben de neste ukene. Sammen skal vi fylle stadion når Strømsgodset kommer på besøk 16. mai. Da skapes flere magiske øyeblikk. Kanskje bidrar vi med å trøkke inn enda et mål fra tribunen.

Bård Finne sa sist uke i Dagsavisen at spillerne lever fint med krav og forventninger. Det er noe annet enn sutring. Kravene kan Finne og spillerne få her: Løp med like mye intensitet som vi synger Vål’engas melodi på stadion. Kjemp med like stort trøkk som lydmuren på tribunen. Gjør det hver gang, i nitti minutter pluss tillegg. Da kan sesongen 2019 bli husket som historisk god. Da kan Vålerenga endelig ta steget ut i Europa igjen. Kvaliteten i spillergruppa og talentet i alle ledd, er godt nok til medalje. Men det skjer ikke uten 110 % innsats og intensitet.

«Folk vil alltid se Vålerengens kamper, man kan aldri vite hva dette laget vil by på», sto det i den tidligere omtalte VIF-reportasjen i 1922. Ingenting har forandret seg stort på nærmere 100 år der heller. Denne sesongen startet Vålerenga med et fyrverkeri av en hjemmekamp mot Mjøndalen før det ble et grusomt tap borte mot Kristiansund. Tidligere sesonger har Vålerenga hatt lange formsvikter og stor variasjon i kvalitet. Prestasjonene har svingt fra kamp til kamp. Det har ødelagt sesong etter sesong. Ustabilitet har nærmest blitt klubbens varemerke.

Skal Vålerenga kjempe i toppen i år må Ronny Deila sørge for stabilitet. Det var Deilas varemerke i Strømsgodset og Celtic. Nå må de gode prestasjonene gjentas i VIF. Lykkes det kan vi synge «I år så tar vi alt» med overbevisning. For 2019 har vært et eventyrlig år der Vålerengens Idrettsforening har vunnet overalt.

VIF Hockey tok seriemesterskapet. Seriemester ble også hockeygutta på U21, U18, U16 og U15. Vålerengas damelag i håndball vant serien og rykket opp. Innebandygutta ble seriemester og rykket opp til eliteserien. Kvinnene har for alvor funnet vinnerformelen på fotballbanen og kjemper om førsteplassen hjemme mot Lillestrøm førstkommende søndag. I Eserien rundspiller Vålerengas Hyper og Arko alle i FIFA og er soleklar favoritt til seriegullet.

Utenfor den virtuelle verden er Vålerengas fotballherrer langt fra noen favoritter. De er knapt nevnt som en outsider til gullet. Men alle vet mirakler kan skje …

