Fingre og tær har så vidt fått varmen tilbake, men rumpa ga nok tapt for kuldegradene i Mjøndalen. Årets serieavslutning er en av de kaldeste kampene jeg har vært på, men sånt skjer når fotballpampene verken bryr seg om spillere eller publikum. Kampen endte som de fleste denne høsten. Ingen trepoenger til Vålerenga. Jeg innrømmer at dette tapet ikke svei så mye. At vår sportslige inkompetanse sender Lillestrøm ut i kvalikkamper, som først er ferdigspilt rett før Lucia-toget tar oppstilling, er et lite plaster på såret. Men såret er fortsatt svært.

Hva var det egentlig som gikk galt? Klubben lukta på medaljer og e-cupspill før sommerferien. Vi lurte mest på hva som skulle få folk i Oslo til å våkne opp og endelig finne veien til Valle. Det var et ærlig og modig forsøk, men jeg tror vi kan si at spillet i høst ikke er måten å gjøre det på.

La oss heller gå for det enkle og framover prøve å vinne kampene. Alle kampene. Ikke bare håpe på, i beste fall, et hederlig forsøk. Dette er ikke den eneste løsningen, men det å vinne kamper er god markedsføring for å dra folk på kamp.

Men klubben bør ikke planlegge sportslig suksess. Det er vi altfor ustabile til å satse på. I stedet bør klubben fri til folk i Oslo og omegn på andre måter. Bygge opp Vålerenga-publikummet på nytt, om du vil. Tre tiltak finnes allerede:

Engaland-prosjektet, der klubben besøker samarbeidsklubber i Oslo og omegn, er kanskje det beste klubben har funnet på i min levetid som supporter. Fortsett med det, og hvis mulig; utvid og forsterk. Barna våre er framtida, både på banen og tribunen, så at det bygges sterke bånd mellom dem og klubben er utelukkende positivt. La oss stjele metodene til organisert religion!

Videre digger jeg hvordan klubben nå håndterer bluss-debatten. Ved å støtte ikke bare egne, men alle syngende supportere, viser Vålerenga at de ser supportere som en ressurs. Å stille seg positiv til en levende supporterkultur bør inspirere flere gjerdesittere til å fylle opp supportertribunen vår. Videre kan dette trekke flere tilskuere på kamp som bare vil oppleve atmosfæren. Klubben har dessuten lagt press på de instanser som bøtelegger ulovlig pyro. Det vises til det faktum at arrangør ikke får stanset dette. Klubben tar endelig ansvar for egen skjebne, i stedet for å være nyttige idioter i NFF sitt forsøk på å kneble supporterne.

Det tredje tiltaket er noe klubben bør bli bedre til med en eneste gang: Gi sjansen til egne unggutter! Vålerenga har vært utrolig gode til å få fram egne talenter. Flere av årets profiler er egne produkter, med Kristoffer Klaesson og Aron Dønnum i spissen. Men det går an å sette spørsmålstegn ved at man har valgt å la store talenter slite benken, når etablerte profiler har sviktet i kamp etter kamp. Dersom vi neste sesong igjen sliter økonomisk – og selvfølgelig kommer vi til å gjøre det – bør klubben velge uerfarent talent foran etablert og mediokert.

Og markedsfør det. Til tross for landets beste talentsatsing lever ryktet om at Vålerenga ikke gir unggutter sjansen. Det ryktet kan ikke få overleve når sannheten viser at det ikke stemmer. Fra og med neste sesong bør Ivan Näsberg være Vålerenga Fotballs største profil. Kom til Valle og se et Vålerenga bygd opp av oslogutter.

En spennende vinter ligger foran oss og vær sikker på at mye vil bli diskutert på Valle. Det viktigste du kan bidra med nå er å snakke opp klubben. Ja, og kjøp sesongkort. Det blir jo aldri kjedelig å følge Vålerenga.

