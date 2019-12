Hva nå med Paul? Se for deg en fascinerende byttehandel

Ja, så var sagaen om Paul Pogba i gang igjen. Han fikk endelig noen minutter for Manchester United, sine første siden september, i tapet mot Watford søndag. Like raskt var den britiske pressen igjen klare med saker om Pogbas ferd videre. Vi står foran et overgangsvindu i januar. Og igjen vil Pogba være den det skrives mest om. PSG. Juventus. Real Madrid. Hvor lenge orker Solskjær dette maset om en overgang?

Selvsagt kan dette også ende i en solid lønnsøkning for Pogba, ny kontrakt og vips så stilner snakket. Han tjener 290.000 pund i uken i dag. Det kan godt være at 100.000 pund til i uken er nok til at Pogba rett og slett forlenger med United. Dog kan man spørre seg om han er rett mann på rett plass? Innimellom er han glimrende, ofte er han helt OK, men han kan også være helt forferdelig. United og Pogba har forsøkt. Er det verdt enda en sesong? Enda ett halvår? Eller er det rett og slett på tide og si at det var det? Er det like greit å bare cashe inn på Pogba nå?

Real Madrid virker å være mest på hugget. Og som det virker utenfra, er det også dit Pogba helst vil. Men Manchester United trenger Pogba, eller en som ham, og har ikke råd til å svekkes på midten. De trenger da også en erstatter. Og hvor finner man dem i januarvinduet? I Madrid har de kontrakt med en som kunne funnet seg fint til rette i Manchester United; Martin Ødegaard. Er det så utenkelig at dette scenarioet har vært oppe i United? Alderen er rett, posisjonen midt i blinken og han er i klubben som virkelig ønsker Pogba mest. Med det bakteppet er det slettes ikke så umulig som man kanskje kunne tro. Pogba mot Ødegaard. Ødegaard mot Pogba.

Nå er det alltids litt usikkert hvor lenge managere blir i Real Madrid, men Zidane har drømt om Pogba til Real Madrid en stund nå og Solskjær kan umulig ønske å bygge laget rundt en som ikke vil være i klubben? Om Real Madrid virkelig mener alvor, så må de åpne pengesekken. 1,5 milliarder kroner for Pogba er ikke urealistisk, skal vi tro britisk presse. Så, Ødegaard og 750 millioner? 500? 300? Det tror jeg er en type deal begge kubber kan leve med. Og muligens også OK for spillerne. Men spørsmålet er uansett; hva skal Ole Gunnar Solskjær gjøre med Paul Pogba?