Hun skulle bare snu trøyen, fikk straff fordi hun er kvinne

Den franske tennispsilleren Alize Cornet hadde tatt på seg trøyen sin feil. Hun oppdaget dette ute på banen. Hun tok den av og tok den så på seg riktig vei.

Da fikk hun påpakk av dommeren, melder både MSNBC og BBC.

Slik skal man visst ikke gjøre i en av verdens mest prestisjetunge tennisturneringer.

Se video her:

Feil vei

Cornet ble fanget på film da hun tirsdag gikk mot banen etter ti minutter pause på grunn av varmen. Hun skulle møte svenske Johanna Larsson.

Cornet, som er ranket 31 i verden, oppdaget at hun hadde tatt på seg den nye trøyen feil vei. Cornet snudde seg bort fra kamera og dro av seg trøyen før hun dro den på seg riktig vei.

Dommer Christian Rask sa i fra og en tydelig oppgitt Cornet virker overrasjet over reaksjonen.

– Upassende, sa dommer Rask og påpekte at dette var upsortslig opptreden.

Han sikter til regelboka for WTA, organisasjonen for profesjonell kvinnetennis, der det heter at kvinnelige spillere ikke har lov til å skifte antrekk på banen.

Cornet slapp unna poengtrekk.

Diskriminerende

Mange har i ettertid reagert på dommeren og kalt reaksjonen kvinnediskriminerende. Menn skifter trøye stadig vekk.

De har nemlig lov til å skifte på banen.

Det er dessuten veldig varmt i New York for tiden og flere herrespillere sitter i bar overkropp i pausen, mens de skifter til ny trøye.

Reaksjoner

Tennistrener Judy Murray skriver på Twitter:

«Cornet får straff for usportslig opptreden, mens menn kan skifte trøye på banen.»

Alize Cornet came back to court after 10 minute heat break. Had her fresh shirt on back to front. Changed at back of court. Got a code violation. Unsportsmanlike conduct..... 😳

But the men can change shirts on court. https://t.co/sCN4KDXYTb — judy murray (@JudyMurray) 28. august 2018

Twitterbruker Jane-Elise Cherry påpekte også det opplagte.

«Novak kan bytte trøye på grunn av varmen, mens Alize Cornet ikke kan snu sin trøye?»

So, hold on... Novak can take his shirt off because of extreme heat & that's ok. But Alize #Cornet takes a minute to turn her shirt around (with a bra on, BTW), & we're all losing our minds?!?! Right 🤦🏼‍♀️#USOpen #everydaysexism #youseemoreatthebeachhttps://t.co/tGfLKdhwDk — Jane-Elise Cherry (@jecherry_SP) 29. august 2018

Larsson vant kampen 6-4, 3-6, 2-6.

