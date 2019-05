Brightons styreformann, Tony Bloom, sier Hughton har gjort en utmerket jobb de siste fire og halvt årene. Under 60-åringens ledelse har klubben rykket opp til den øverste divisjonen og holdt plassen to år på rad.

Årets sesong endte med 17.-plass med 36 poeng, to poeng foran Cardiff som rykket ned.

– Dette er utvilsomt en av de vanskeligste avgjørelsene jeg har tatt som styreformann for Brighton, men som jeg har tatt ettersom vi har slitt i andre halvdel av sesongen, sier Bloom i en pressemelding på klubbens nettsted.

Brighton vant kun tre av sine 23 siste kamper.

– Prestasjonene i løpet av den perioden gjør at jeg følte det var på tide med en forandring, sier Bloom.

Også Hughtons assistenter, Paul Trollope og Paul Nevin, må forlate sine poster.

– Vi ønsker Chris, Paul og Paul, og alle som har jobbet hardt i sin tid her alt det beste for framtiden, og vi takker som for jobben de har gjort, sier Bloom.