Hovland sprakk mot slutten

Med sju under par søndag holder det totalt til 14 under par i storturneringen, og han lå lenge på 11.-plass.

Hovland så lenge ut til å ende med en enda bedre avslutning, men gjorde det vanskelig for seg selv med bogey på hull 13, 15 og 18. Dermed ble det 16.-plass for 21-åringen.

– I dag slo jeg mange bra slag som endte opp ganske nærmere pinnen, og da ble det mye lettere å senke puttene. Når jeg så noen gå i, ble det lettere å senke etterpå. Det var deilig, det, sa Hovland til Eurosport etter runden.

Kjempestart

Etter to søndager på rad med storspill var Hovland nevnt som en av favorittene til å ta hjem turneringen i Illinois. Men etter å ha misbrukt flere birde-muligheter på de tre første rundene var han helt avhengig av en superavslutning på siste dag for å blande seg inn helt i toppen.

Og det startet veldig lovende for Oslo-gutten. Etter de første ni hullene var han fem under par etter å ha satt fem av åtte birdie-muligheter.

Flyten fortsatte på veien inn til klubbhuset med birdie også på hull 10 og 12. Dermed var Hovland -7 på runden og med det oppe på en delt femteplass før de største kanonene entret banen.

Rettet opp med eagle

På hull 13 slo han et dårlig utslag og havnet vanskelig til i den høyre roughen. Dermed fikk han et vanskelig innspill som gjorde at han trengte to slag for å komme inn på green. Når i tillegg putteren sviktet, endte det med en sur bogey på par fem-hullet som var ett av få hull han gjorde birdie på lørdag.

Nordmannen slo sterkt tilbake med en birdie på hullet etter, men da han slo ballen i den høyre bunkeren på hull 15 endte han nok en gang opp med en bogey. Han sørget for å rette opp de to dårlige slagene med et strålende innspill på hull 17. Der limte han ballen opp til pinnen og puttet inn i en befriende eagle.

Men etter et nytt dårlig innspill på siste hull rotet han det til på green og endte opp med en ny bogey.

Sørafrikanske Dylan Frittelli vant turneringen med 21 slag under par.